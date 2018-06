Hráčka vypenila na rozhodcu, že súperke neodpískal držanie za prsník: Tú slovnú výmenu musíte počuť!

Legends Football League je vizuálne atraktívnejšou ženskou verziou NFL - ligy amerického futbalu. Šport je síce ukrátený o bezpečnú výstroj a akékoľvek kopanie do lopty-šišky, ale okrem toho ide o rovnako tvrdú disciplínu a sporoodeté dámy si na ihrisku nič nedarujú.

Po jednom z "downov" hráčka Alli Alberts u rozhodcu vehemtne reklamovala faul, so slovami: "Nevidel si ako ma chytila za prsia? Nevidel si to?!" Jej miestami až hysterický výstup pokračoval reklamáciou "výstroje". "Moje sku*ené tričko je zničené. Čo mám teraz robiť?" pýtala sa. Arbitrovi sa nejakým zázrakom podarilo zachovať kamennú tvár a spýtal sa hráčky, čo by mal vlastne zapískať. Alli pohotovo odpovedala "faul", neskôr jej kolegyne upresnili, že išlo podľa nich o "držanie", na čo rozhodca reagoval, že by to bol veľmi prísny verdikt.

Alli sa následne poslednýkrát pokúsila zlomiť rozhodcu na svoju stranu a predniesla nepriestreľný argument: "Je vidno môj prsník či nie je?" "Nepozerám sa tam," odpovedal jej so stoickým pokojom odchádzajúci rozhodca. Z trestu síce nič nebolo, no Allin tím zo Chicaga napokon zvíťazil v pomere 34-18 .