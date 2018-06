Manžel poslankyne Šimkovičovej otvorene prehovoril o krachu manželstva: Pravá tvár mojej ženy!

Za rozpadom osemnásťročného vzťahu Martiny Šimkovičovej (46) a jej manžela Igora (43) stojí poriadne turbulentné obdobie.

Dvojica totiž pred verejnosťou skrývala nejedno pikantné tajomstvo. Po tom, čo bola poslankyňa prichytená v náručí ženatého lekára, exkluzívne pre Nový Čas prehovoril Martinin manžel Igor. Čo prezradil o chlapovi, s ktorým trávi noci jeho manželka?

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Kedy a ako ste sa dozvedeli o nevere manželky?

O nevere Martiny som sa dozvedel minulý rok na svadbe môjho brata. Dozvedel som sa to z jej telefónu. Mala tam veľa správ. Videl som celú ich komunikáciu, ako sa milujú.

Poznáte osobne novú známosť vašej ženy?

Osobne ho nepoznám, viem ale, kto to je. Je z Martina, ženatý a žije veľmi usporiadaným rodinným životom. Ako som sa dozvedel, v jeho domácnosti kríza nie je.

Máte vedomosť, ako dlho to medzi nimi trvá?

Zistil som to začiatkom septembra, ale podľa mňa sa stretávajú už viac ako rok, rok a pol. Žena už približne dva roky chodí do školy do Martina, tak pravdepodobne sa mohli stretnúť práve tam.

Viete, kde sa stretávajú?

V Bratislave sa stretávajú v jeho kancelárii. Zistil som to podľa toho, že manželka používala moje firemné auto, v ktorom je zabudované GPS. Podľa toho som vedel, že to auto tam stáva cez noc, chodí tam trikrát do týždňa.

Keď ste manželku s touto informáciou konfrontovali, ako reagovala?

Povedala mi, že je to len pracovný priateľ, ktorého navštevuje ohľadom výživy. Čo ale rozoberajú cez noc, to nepovedala. Stále točila, že to nie je jej milenec.

Nezvažovali ste stretnúť sa s novou známosťou vašej manželky?

Jej milenec sa so mnou chcel stretnúť pred Vianocami minulého roka. Nechcel som sa s ním rozprávať, len som mu povedal, že o nich viem, videl som ich komunikáciu o tom, ako sa veľmi milujú, a to mi stačí.

Vaša manželka sa vyjadrila, že aj vy máte známosť.

Nemám nikoho. Ak moja žena považuje za moju milenku osobu, ktorá je mojou kamarátkou dlhých 25 rokov, tak je to len jej vykonštruovanie neexistujúceho mileneckého vzťahu. Stretávame sa dlhé roky, poznáme svoje rodiny. Je to nezmysel.