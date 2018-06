Manželia z Hrušovian neverili vlastným očiam: Prekvapenie prišlo takmer 20 rokov po svadbe!

Manželia Janka (41) a Martin (41) z Hrušovian zažili až neuveriteľné prekvapenie. Už dávno sa zmierili s tým, že ich svadobný album ešte z minulého storočia už nikdy neuvidia.

Pamiatka na najkrajší deň ich života totiž zmizla z ich vykradnutého auta v Bratislave mesiac po svadbe v roku 1999. Po takmer 20 rokoch však vzácnu spomienku s obrovským dojatím držia znova v rukách.

Keď Janka (38) z Bratislavy prednedávnom upratovala pivnicu, zabudnutý album so svadobnými fotkami jej doslova spadol do rúk. Album našla ešte pred mnohými rokmi ležať na chodníku v Petržalke. Novomanželov na fotografiách však nepoznala a nevedela ich ani nájsť. Po rokoch života v zahraničí sa vrátila do rodného mesta a držala ho v rukách znova. „Už som naň aj zabudla, ale keď som ho videla, hneď mi napadlo znova sa pokúsiť manželov nájsť. Dnes je viac možností, najmä cez sociálne siete,“ usmieva sa Jana.

Fotografie na sociálnej sieti zdieľalo množstvo ľudí a vďaka tomu jedna známa manželov ihneď spoznala. Po dlhých rokoch si šťastní v stredu prevzali pamiatku na svadobný deň priamo v Bratislave. „Nikdy sme neverili, že sa ešte nájde. Vtedy sme ho toľko hľadali, aj smetné koše sme prehrabávali. Veď na čo by to komu bolo. Aj sme na to často mysleli,“ hovorí dojatá Janka z Hrušovian (okr. Topoľčany). Manželstvo s Martinom je pevné a vzišli z neho tri krásne dcérky. „Aj sa nám smiali, je to neuveriteľný pocit, mali sme až zimomriavky. Ukazovali sme im fotografie, ktoré predtým nikdy nevideli a sú pamiatkou na spečatenie našej lásky,“ vyznáva sa Janka.

Šťastný pár si povedal svoje áno 9. 1. 1999 a o mesiac prišli o krásnu spomienku na tento deň. Ostala im už len v mysli. „Bola to malá, ale veselá svadba, mali sme 25 ľudí, ale potom prišli aj kamaráti. Teraz môžeme naše krásne spomienky na tieto chvíle ukázať aj deťom,“ tešia sa manželia, ktorí sa spoznali na pošte, kde Janka pracovala. „Martin prišiel služobne a padli sme si do oka. Na pošte robím ešte aj teraz, ale už v Hrušovanoch, odkiaľ pochádzal. Nikdy som ten deň neľutovala, sme spolu veľmi šťastní,“ utrie si slzy Janka a pozerá na obrázky spred 20 rokov.