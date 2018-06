Dážď a prívalová voda ochromili mestá: Čo spôsobilo kolaps kanalizácie a dopravy v Bratislave?!

Západ Slovenska pod vodou! Zatopené podchody, zapadnuté autá a ľudia brodiaci sa po pás v špinavej vode.

Aj tak vyzerali v stredu ulice nielen v Bratislave, Nitre a ďalších mestách po štvorhodinovom prívalovom daždi. V hlavnom meste bola doslova potopa. Na niekoľko hodín skolabovala doprava, MHD nepremávala, autá stáli vo vode v kolónach, letisko muselo prerušiť prevádzku. Zatopené zostali aj podzemné garáže v obchodných centrách a nemocniciach, po celom meste boli zaznamenané výpadky elektriny. Ako chce hlavné mesto predchádzať podobným situáciám?

Situácia bola spôsobená vlhkým vzduchom, ktorý spolu so slnečným žiarením podnietil vznik mohutnej kopovitej oblačnosti, z ktorej vznikali takéto intenzívne lejaky. Globálne otepľovanie v spojení s teplým a vlhkým vzduchom bude nahrávať takýmto situáciám určite aj v budúcnosti, preto treba byť na podobné situácie pripravení.

Situácia v hlavnom meste a na západe Slovenska bola priam katastrofická. Hoci dážď trval celé štyri hodiny, podľa meteorologičky nešlo o extrémny stav. „Úhrn zrážok, ktorý padol v stredu počas búrky, nebol nijako mimoriadny, v rámci letného počasia to bolo v norme,“ povedala Miriam Jarošová zo SHMÚ. Mesto napriek tomu doslovne zaplavilo, ulice a cesty pripomínali rozvodnené rieky, autá sa brodili vodou a niektorí vodiči zostali stáť zaplavení na ceste.

Voda bola všade a hromadila sa aj v garážach najväčších osobných centier. Jednoducho popoludní, aké si hlavné mesto už dávno nepamätá. „Na operačné stredisko bolo prijatých takmer 1 200 hovorov, z toho 764 v Bratislavskom kraji. V súvislosti s prívalovým dažďom hasiči najčastejšie odčerpávali vodu zo zatopených priestorov a ciest a odstraňovali popadané stromy. Celkom zasahovali pri 350 udalostiach,“ uviedla hovorkyňa HaZZ Zuzana Farkasová.

Čo môže za potopu

Napriek tomu, že meteorológovia tvrdia, že išlo o bežný úhrn zrážok, Bratislavská vodárenská spoločnosť tvrdí, že na také extrémne množstvo zrážok, aké v stredu hlavné mesto zažilo, kanalizačná sieť nie je dimenzovaná. Za ďalší možný dôvod celej vzniknutej situácie označili aj možné upchatie kanalizácie. „Pri nárazových dažďoch dochádza aj k odvádzaniu dažďovej vody zo spevnených plôch a nespevnených častí, z ktorých steká do vpustov aj s nánosmi, čo môže následne spôsobiť ich upchatie. Dažďové vpusty tak nie sú schopné pohltiť všetko množstvo dažďovej vody,“ povedal hovorca BVS Juraj Pálfy. Podľa neho je riešením pri budovaní spevnených plôch postupovať tak, aby mohla byť dažďová voda vsakovaná priamo do podložia.

Nový Čas zisťoval, ako chce mesto zabrániť, aby sa podobné situácie počas bežných letných búrok neopakovali. „Vzhľadom k včerajšej situácii sa však v najbližších dňoch zameriame na exponované miesta, ktoré boli po prívalových dažďoch neprejazdné. Posilnenie čistenia a dohľadu nad kanalizačnými poklopmi je súčasťou rozpočtovej zmeny, ktorá bola schválená na ostatnom májovom mestskom zastupiteľstve,“ uviedla hovorkyňa magistrátu Zuzana Onufer. Odborníci však varujú, že rozmýšľať by sa malo viac nad zachovaním zelene a tiež kontrolovať intenzívnu výstavbu v meste.

Na vine je intenzívna výstavba

Štefan Stanko, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva STU

To, čo sme v stredu videli v Bratislave, je varovanie prírody, čo dokáže, ak sa k nej nebudeme správať s rešpektom. To, že sa zrážky prejavili záplavami v uliciach, je dôsledkom expanzívneho rozvoja urbánneho územia a chýbajúceho hospodárenia s dažďovou vodou. V meste prebieha intenzívna výstavba, ubúda zeleň na úkor spevnených betónových plôch a my nedokážeme akumulovať dažďovú vodu v mieste, kde spadne, aspoň krátky čas. Dažďová voda okamžite steká do ulíc nižšie v meste, kanalizácia nevie v takom krátkom čase prijať také objemy vody a výsledkom sú potom zaplavené ulice.

Podobné búrky sa budú opakovať

Miriam Jarošová, meteorologička

Úhrn zrážok nebol nijako mimoriadny, v rámci letného počasia to bolo v norme. Na bratislavskom letisku to bolo počas dňa 44 mm zrážok, hodinový úhrn bol 30 mm, na Kolibe to bolo celkom 54 mm, počas búrky 35 mm a napríklad v Šali bol hodinový úhrn do 30 mm a celkový 40 mm.

Ako by to riešili kandidáti na primátora Bratislavy?



Ján Mrva

V Bratislave nefunguje dažďová kanalizácia a kanály nie sú dostatočne priepustné. Preto na jeseň a na jar treba dôsledne vyčistiť dažďovú kanalizáciu, a keby som sa stal primátorom, tak by som ju čistil prvé dva roky pravidelne a nie len platil faktúry.

Matúš Vallo

Ako primátor by som dbal na komplexnú starostlivosť o kanalizačné vpusty a kanalizáciu všeobecne a z dlhodobejšieho hľadiska by som podporoval vodozádržné opatrenia v zmysle vysádzať viac zelene, realizovať retenčné nádrže a dažďové záhrady, no zároveň by som dláždil chodníky namiesto asfaltovania, aby nevznikali odtoky.

Václav Mika

V krízovej situácii musí mesto zmobilizovať celý aparát a primátor by mal byť v prvej línii. Údržba a čistota mesta, ale aj samotná kanalizácia sú zásadné témy. Budúceho primátora čaká neľahká úloha, keďže naše hlavné mesto zatiaľ nemá pre budúce obdobie obstaranú práve svoju údržbu, je to problém, ktorému treba venovať výraznú pozornosť nielen počas kalamity či búrok.