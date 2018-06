Neskutočná bilancia po lejaku v Bratislavskom a Trnavskom kraji: Hasiči zasahovali do nočných hodín 330-krát

Viac ako 330 zásahov mali hasiči do nočných hodín v Bratislavskom a Trnavskom kraji, a to v súvislosti so stredajším prívalovým dažďom.

V Bratislavskom kraji bolo zaznamenaných 200 udalostí, z toho 180 v hlavnom meste. V Trnavskom kraji zasahovali hasiči najčastejšie v Dunajskej Strede, kde sa počet výjazdov priblížil k stovke. Západné Slovensko bičoval silný dážď, SHMÚ zvýšil výstrahu: Katastrofické FOTKY z Bratislavy! Od 13. hod. bolo na operačné stredisko prijatých viac ako 990 hovorov v rámci SR (z toho viac ako 630 v Bratislavskom kraji). TASR informovala Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ. Autentické VIDEO z prírodnej pohromy v Bratislave: Pohľad na muža v košeli je skľučujúci! V hlavnom meste kolabovala doprava, situácia sa už stabilizovala. Úseky, na ktorých pre stredajší vytrvalý dážď platili dopravné obmedzenia, sú už prejazdné. Výnimkou je Lazaretská ulica (úsek Špitálska – Cukrová). TASR to potvrdila Veronika Slamková z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.