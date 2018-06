Peter o kovbojke na Okresnom úrade v Nitre: Obeťou streľby som mal byť ja!

Susedský spor takmer vyústil do tragédie! „Tento deň budem oslavovať ako moje druhé narodeniny," povedal Novému Času dôchodca Peter (68).

V stredu sa mal dostaviť na priestupkové pojednávanie na Okresnom úrade v Nitre, ale zabudol na to. Jeho sused Jozef (65), s ktorým má spory, na úrade vytiahol zbraň a vystrelil medzi dve pracovníčky.

Susedské spory medzi Jozefom a Petrom nemali konca-kraja. „Neustále ma šikanoval, vymýšľal si na mňa ne­uveriteľné veci. Vraj stále sexujem a on nevie spať, že búcham a podobné hlúposti. Ja som mu nikdy nič neurobil,“ sťažuje sa dôchodca Peter. Namiesto pokojného prežitia jesene života zažíva hrôzu. „Raz mi zabúchal na dvere okolo jednej v noci a keď som otvoril, tak mi rozbil kladivom hlavu. Policajti mi vtedy dali ohromnú radu, nech sa odsťahujem,“ krúti hlavou dôchodca. Obyvatelia domova sa zhodli v tom, že Jozef je problematický. „Je to veľký čudák, každému sa vyhráža,“ vravia o podozrivom zo streľby.

V stredu ráno mal Peter so susedom Jozefom priestupkové pojednávanie týkajúce sa porušovania domovej slobody. Peter podal oznámenie na Jozefa, ale zabudol na to, čo mu zrejme zachránilo život. „Okolo deviatej došlo v miestnosti priestupkového konania k streľbe. Obe prítomné pracovníčky ušli,“ povedal prednosta okresného úradu Karol Borik. Jedna z pracovníčok mala po incidente poškodený sluch, druhej niečo prasklo v oku. Do nemocnice previezli len jednu z nich a po ošetrení ju prepustili do domácej liečby.

Podľa nášho zdroja mal ráno Jozef podpáliť miestnosť s elektrickými rozvodmi s tým, že ak sa mu nepodarí suseda zastreliť, zhorí v dome. Jozefove vyhrážky však nikto nebral vážne, keďže boli na dennom poriadku. Požiar potvrdili elektrikári. „Vyšetrovanie prípadu prevzali elitní policajti," informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová.