Dopravu do Maďarska komplikuje oprava sklápacieho mosta: Veľké zápchy na obchádzkovej trase

Dopravu v Komárne komplikuje oprava sklápacieho mosta, ktorý je súčasťou dôležitej tranzitnej trasy smerom do Maďarska a späť.

Takmer 50-ročný sklápací most začala opravovať Slovenská správa ciest 1. júna. Práce realizuje víťaz verejnej súťaže, spoločnosť Strabag s.r.o. Oprava vozovky spočíva vo výmene špeciálnej asfaltovej vrstvy spolu so železnou armatúrou držiacou váhu vozovky v prípade otvorenia mosta.

Podľa pôvodných plánov mali rekonštrukčné práce trvať osem týždňov, na základe žiadosti mesta sa však bude realizátor usilovať ukončiť práce v čo najkratšom termíne. „Ak to počasie dovolí, mohla by byť oprava ukončená zhruba do mesiaca," informovalo vedenie mesta. Dôvodom urýchlenia prác sú veľké zápchy na Alžbetinom ostrove, kadiaľ vedie obchádzková trasa. „Autobusy a nákladné vozidlá nad 3,5 tony nemajú oprávnenie prejsť cez Alžbetin ostrov, kvalita a šírka cesty to nedovoľuje. Chceli sme dosiahnuť aspoň to, aby autobusy prevážajúce zamestnancov do Maďarska dostali výnimku," skonštatovali zástupcovia mesta.

Obchádzkovú trasu cez Alžbetin ostrov odporúča vedenie mesta využiť len v naozaj opodstatnených prípadoch. Na cestu do Budapešti odporúča využiť trasu smerom na Štúrovo a do Győru smerom na Medveďov. Pešia doprava, cyklisti a motocyklisti, ak budú motocykel cez most tlačiť, majú možnosť prechodu cez most, čo pomôže odľahčiť dopravu cez obchádzkovú trasu. Po výrazných problémoch v doprave počas prvých dní bola vykonaná úprava riadenia dopravy mestskou a štátnou políciou, aby sa zamedzilo neoprávnenému vstupu vozidiel na obchádzkovú trasu.

Zatvorenie mosta sa dotklo aj colníkov, ktorí museli dočasne zmeniť miesto na predkladanie tovaru z kamiónov k colnému konaniu pre nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. „Počas trvania uzávierky mosta im bude umožnené predkladanie tovaru k colnému konaniu v colnom priestore na adrese Centrálny sklad Komárno, Veľký rad," informoval hovorca Colného úradu v Nitre Stanislav Pacher. Vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony sa dostanú k súčasným priestorom pobočky Colného úradu na adrese Most Komárno obchádzkou cez Alžbetin ostrov.