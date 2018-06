Novú vojvodkyňu Meghan čaká zaťažkávajúca skúška pod dohľadom kráľovnej: A Harry pri tom nebude!

Už je oficiálne členkou kráľovskej rodiny a začína si plniť povinnosti vojvodkyne zo Sussexu.

Reč je americkej herečke Meghan Markle (36), ktorá sa 19. mája stala manželkou britského princa Harryho. Teraz ju čaká skúška a to po boku najváženejšej postavy monarchie. S kráľovnou Alžbetou II. budúci týždeň absolvuje tri udalosti v jediný deň.

Meghan a babička princa Harryho sa 14. júna zúčastnia v grófstve Cheshire slávnostného otvorenie divadla Storyhouse Theatre, nasledovať bude obed v Chester Town Hall a potom slávnostne otvoria most Mersey Gatewey Bridge, píše portál Express. Bude to prvé verejné vystúpenie novej vojvodkyne bez manžela.

Ako portál dodáva, rozhodnutie 92-ročnej vladárky pozvať čerstvú členku rodiny so sebou, naznačuje, že si je istá pripravenosťou Meghan plniť si povinnosti vojvodkyne. Britský odborník Richard Fitzwilliams povedal: ,,Meghan má vysokú pracovnú morálku, vždy mala. Myslím si, že aj to je jedným z dôvodov, prečo ju kráľovná rada privítala do rodiny." Harryho manželka sa obdivom ku kráľovnej netají. ,,Je to úžasná žena," vyjadrila sa po prvom stretnutí s Alžbetou.