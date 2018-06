Celebrity odhalili svoje tajomstvo: Zabudnite na drahé veci, ich vášňou je niečo celkom iné

V záhradách dozrieva prvé ovocie a gazdinky začínajú zapĺňať regály v špajzi.

Aj medzi šoubiznisovými celebritami je mnoho takých, ktorí namiesto kupovaných zaváranín či džemov uprednostnia tie vlastné. Pretože domáce je domáce...

Dalibor Janda (65)

Český spevák je veľký kulinár. „Pestujeme s manželkou veľa rajčín, takže každý rok zaváram čalamádu. Nakrájam rajčiny (zelené aj červené) na mesiačiky, k tomu nakrájanú cibuľu a zalejem horúcim sladkokyslým nálevom. Je to výborná príloha napríklad k pečenému králikovi,“ robí chúťky legendárny Hurikán.

RECEPT: KRÁLIK NA ČALAMÁDE

Na oleji opečte kúsky králičieho mäsa, pridajte slaninu a čalamádu. Dajte zapiecť a z rúry vytiahnite, až keď je čalamáda rozvarená. Ako príloha sú skvelé knedličky.

Miriam Kalisová (32)

O moderátorke Miliam Kalisovej je známe, že je šikovná gazdinka. Prezentuje sa zdravými špecialitami, ktoré sama varí a tiež vypeká. A tak nečudo, že pred kupovanými zaváraninami uprednostňuje domáce. Najlepšie sú tie, ktoré si sama doma zavarí. „Už od detstva som u babky na prázdninách pomáhala so zaváraním, a preto mám k tomu veľmi blízko. Celé leto, ako dozrieva ovocie a zelenina, zavárame, robíme džemy a sirupy. Niet nad domáce produkty a som rada, že ma k tomu viedli už od malička mama aj babka.“ Tak ako do varenia a pečenia aj do zavárania vkladá Mirka svoje chute.

RECEPT: MARHULE V SIRUPE

Na 2 kg marhúľ si uvarte cukrový sirup z 1 litra vody, 450 g kryštálového cukru, 4 klinčekov a 1 cl mletej sušenej vanilky. Umyté, rozpolené a odkôstkované marhule naukladajte do pohárov a zalejte sirupom. Poháre zatvorte, vložte do hrnca, zalejte ich do polovice vodou a sterilizujte približne 15 minút od prvej bublinky v pohári.

Bibiana Ondrejková (46)

Herečka a moderátorka je gazdiná, ktorá svojim dvom dcéram vymýšľa všelijaké dobroty. V záhrade pestuje aj jahody, z ktorých robí najradšej zmrzlinu. „Varila by som aj džem, ale jahody zjeme väčšinou čerstvé. Ale to nič, pretože robím fantasticky zdravý džem z fíg. Figovník, ktorý mi rastie v záhrade, som si doviezla z chorvátskeho ostrova Krk. Kým figy dorastú, v dome nám rozvoniavajú sušené figové listy, z ktorých je aj chutný čaj. Z fíg zvyknem robiť aj zmrzlinu a verte, že je to skvelá pochúťka,“ prezradila Bibiana.

RECEPT: FIGOVÁ ZMRZLINA

Mandľové, prípadne kokosové mlieko či smotanu oslaďte datľovým alebo agávovým sirupom, môžete aj kokosovým cukrom. Pridajte pokrájané figy a rozmixujte. Kto chce, môže pridať nadrobno pokrájané kúsky fíg. Dajte zamraziť.

Marcella Molnárová (52)

V záhrade u Marcelly Molnárovej sa vyníma veľká čerešňa. Speváčka nemá problém sama vyliezť na strom a pooberať čerešne z najvrchnejších konárov. „Zaváram každý rok, džemy, ale aj kompóty. Tie sú však husté, bez zbytočnej šťavy. Čerešne odkôstkujem a natlačím do pohárov. A keď som unavená, dám ich tam aj s kôstkami. Keď potom otvorím pohár, viem, pri ktorom som bola lenivá.“

RECEPT: ČEREŠŇOVÝ KOMPÓT

Čerešne odkôstkujte a naložte do pohára. Zalejte horúcim nálevom z 1 l vody a 500 g cukru, pridajte trochu škorice. Ale len málo, aby kompót nezhorkol a sterilizujte.

Eva Pavlíková (57)

So zaváraním začala pred dvomi rokmi aj herečka Divadla Andreja Bagara v Nitre. „Je to pre mňa veľký relax. Najradšej robím ovocné džemy, môj muž si ich dáva na raňajky, ja ich veľmi nejem. Skôr ich rozdávam kamarátom a dcére,“ prezrádza Pavlíková a dodáva ešte jeden tajný grif. „Prázdne poháre sterilizujem v rúre a na viečka dávam farebné handričky. To som odpozerala od mamy, v špajzi stáli poháre s bodkovanými handričkami a štítkami s rokom výroby. Vyzerá to veľmi pekne.“

RECEPT: DŽEM S CHIA SEMIENKAMI

Džemy varím so želírovacím cukrom podľa návodu, ale chcem vyskúšať tento rok nahradiť cukor medom – mal by byť scukornatený - a do džemu pridám chia semienka. Po uzavretí poháre obrátim hore dnom a prikryjem asi tromi teplými dekami.