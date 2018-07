Grafický dizajnér Tomáš Kompaník: Krásu slovenských výšiviek dostal do celého sveta

Výšivkám vdýchol nový život! Keď pred pár rokmi tvoril Tomáš Kompaník (29) projekt do svojej diplomovej práce, ani náhodou netušil, aký ošiaľ spôsobí.

Jeho kniha výšiviek sa z univerzitného prostredia dostala až na pulty kníhkupectiev a stala sa oficiálnym darom Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO v Miláne. Ako zo študentského projektu urobil celosvetový fenomén?

Tradičnú ľudovú tvorbu pretlačil do komerčného sveta. Mladý grafik Tomáš Kompaník bol jedným z tých, ktorí stáli na počiatku folklórnej renesancie. Všetko sa začalo na študijnom pobyte v Turecku. „Študoval som na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne grafický dizajn. V poslednom ročníku som vycestoval na Erasmus do Istanbulu, kde sa zrodila moja záľuba vo výšivkách. Všimol som si, že tureckí spolužiaci veľmi radi, všade kde sa dá, vkladajú svoje tradičné ornamenty a vzory. Turci sú na svoj folklór nesmierne hrdí. Keď sa ma pýtali, čo je také naše slovenské, vtedy mi napadlo, že veď aj my máme prekrásne výšivky, na ktoré často sadá historický prach, a to aj napriek tomu, že je to náš národný poklad,“ začína svoje rozprávanie Tomáš.

Prekvapujúci úspech

Preto, keď sa vrátil do Zlína, rozhodol sa, že výšivky spracuje do diplomovej práce. „Vtedy som ešte netušil, že z toho vznikne knižka. Ak mám byť úprimný, nikdy som v žiadnom folklórnom súbore nespieval ani netancoval, no napriek tomu som vždy obdivoval bohato zdobené kroje. Rozmýšľal som, ako to poňať, ako výšivky predstaviť, ako im vdýchnuť nový život.“

Spolu s vedúcou práce dostali nápad, že výšivky z látky prenesú na papier. „Tak vznikla myšlienka o knihe. Chcel som do tradičných výšiviek vniesť niečo moderné, no na druhej strane som sa obával príliš do nich zasahovať, narúšať ich historickú hodnotu. Odvážil som sa a vznikla kniha AHA.“ hovorí. Kde čerpal mladý umelec inšpiráciu?

„Paradoxom je, že mená ľudí, ktorí ma pri práci na knihe AHA inšpirovali, nepoznám. Väčšinou ide o vidiecke ženy, ktoré svojou záľubou a talentom vyrazili svojej obci a okoliu jedinečný ráz prostredníctvom ľudovej výšivky. Tá v sebe skrýva vždy iný a úžasný príbeh, je to fascinujúce. Predlohou mi však boli iné knihy a múzeá, kde výšivku uchovávajú.“

Diplomový projekt začal mať nevídaný úspech. V roku 2012 získal ocenenie Najkrajšia študentská kniha v Čechách a zrazu chcel mať vlastný exemplár doma každý hrdý Slovák, ktorý sa o knihe dopočul. „Bolo mi ľúto, že by mala zostať iba v mojom šuflíku, preto som sa rozhodol, že ju vydám.“

Problém s tlačou

Keď však chcel knihu dostať na pulty kníhkupectiev, narazil na vážny problém. „Žiadne vydavateľstvo knihu nechcelo vydať. Báli, že v konečnom dôsledku bude drahá a nikto ju nekúpi. Kniha bola technicky veľmi náročná a ja som nechcel ustúpiť z požiadavky na kvalitnú tlač,“ opisuje strasti s vydávaním Kompaník, ktorý sa nakoniec rozhodol, že knihu vydá na vlastnú päsť. „Zistil som si informácie ako na to, k svojej živnosti som si pridal, že som vydavateľ, nejaké peniaze som získal cez grant, iné som zozbieral cez crowdfundingovú kampaň na sociálnych sieťach a zvyšok som financoval zo svojho vrecka.“ Vydaná kniha precestovala mnoho krajín a výstav a v konečnom dôsledku autorovi priniesla prestížne ocenenie na dizajnérskom festivale Red Dot Design v Berlíne. „Bol to obrovský úspech, veľmi ma to potešilo. Kniha sa stala oficiálnym darom Slovenska v zahraničí a tak sa aj stalo. Dielo tiež cestovalo po výstavách po celom svete od Taiwanu cez USA až po Istanbul, kde získala bronz na European Design Awards.“

O knihu výšiviek bol taký záujem, že ju museli trikrát dotlačiť a ani to nestačilo. Aj dnes je už úplne vypredaná. „Rozhodol som sa, že už stačilo, ďalšiu dotlač nechystám. Spolu s etnologičkou Katarínou Nádaskou pracujem na jej voľnom pokračovaní. Jej témou bude striedanie ročných období a to, ako príroda počas roka ovplyvňovala našich predkov. Ilustrovaná bude výšivkovými motívmi s prírodnou tematikou, ako sú kvety či zvieratá.“

Šikovný umelec medzičasom stihol vydať ešte jednu, veľmi zaujímavú knihu. „Mal som doma knižku ľudových hádaniek, ktoré zozbieral Adolf Peter Záturecký. Všimol som si, že moje návštevy ju s obľubou brali do rúk a čítali. Rozhodol som sa teda, že hádanky obohatím o ľudovú grafiku a skúsim ich takto vydať. Záturecký zozbieral nielen hádanky, ale celú slovenskú ľudovú múdrosť od pranostík až po príslovia. Časom by som chcel graficky obohatiť a vydať aj tieto dielka.“

Folklór je hit

Kompaník si myslí, že kniha výšiviek zožala úspech aj preto, že odhadol obdobie. „Bol som jeden z tých, ktorí stáli na začiatku tejto ľudovej vlny. Dnes už sú tradičné vzory v móde, autori im dávajú nový cveng. Myslím si, že naše krásne výšivky rozhodne nepatria iba do múzea alebo do skanzenu, ale dajú sa využiť. Nie je to len výšivka, ale všetky vzory a tematiky z ľudovej kultúry sú vizuálnou identitou celého Slovenska, našou značkou, ktorú by sme mali používať. Príkladom je módny priemysel, ale aj úspešná šou Zem spieva.“ Kompaník však pripomína, že aj keď sú dnes tradičné výšivky v móde, mali by sa používať uvážene. „Niekedy to môže napáchať viacej škody ako úžitku. Ľudia, ktorí s výšivkami pracujú, musia mať v sebe istú dávku zodpovednosti, aby to nebolo, ako sa povie, preplácané.“

Výšivka bola identifikačným znakom

Etnologička Katarína Nádaská