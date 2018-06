Namiesto vysnívanej dovolenky hotové peklo: Stačila takáto chyba a manžel sa nepostavil na nohy

Mali to byť ich najkrajšie časy, no opak sa stal pravdou. Medové týždne na tichomorskom ostrove Bora Bora sa v priebehu sekundy zmenili na najhoršiu nočnú moru.

John a Alana Knight z Kalifornie sa vzali len pred necelým mesiacom. Svoje medové týždne strávili na exotickom ostrove Bora Bora a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa ich šťastný život mal zmeniť. V posledný deň dovolenky sa chcel John ešte raz vykúpať. Keďže bývali v chatke, ktorá sa nachádzala priamo nad vodou, ponoril sa tam.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„John skočil do vody, no zrejme čakal, že voda je tam hlbšia, ako v skutočnosti bola. Hlavou tak narazil o piesok na dne mora,“ opísal zranenie Alanin otec Tom Cooper. John si zlomil siedmy krčný stavec, čo spôsobilo stratu citu v nohách. Okamžite ho odviezli na Tahiti, kde podstúpil operáciu.

„Myslel si, že sa topí, preto som skočila do vody za ním a vytiahla ho. Mysleli sme, že je úplne paralyzovaný,“ povedala jeho manželka Alana. Johnovi sa cit do nôh čiastočne vrátil, no pridali sa aj ďalšie komplikácie s pľúcami. Manželia dúfajú, že po návrate do Spojených štátov sa John čím skôr zotaví.