Odborári z verejnej správy nevylučujú štrajk: Chcú úpravu platov, vláde posielajú posledné upozornenie

Odborári dávajú vláde ešte jednu šancu, aby v čo najkratšom čase predstavila návrh na úpravu tabuľkových platov vo verejnom sektore. Ak si vláda nesplní túto povinnosť, Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR nevylučuje aj možný štrajk.

Odborári vyzývajú vládu k tomu, aby si splnila záväzok z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a predstavila návrh na úpravu tabuľkových platov vo verejnej správe. Vládny kabinet tak pritom mal urobiť do konca marca tohto roka. "Prijali sme uznesenie, že ešte jedenkrát sa treba stretnúť s vládou SR. V prípade, že sa s ňou nedohodneme, budeme zvažovať ďalšie právne kroky. Je možných veľa postupov, ktoré môžu skončiť až vyhlásením štrajkovej pohotovosti," priblížil po stredajšom rokovaní Rady predsedov odborových zväzov KOZ SR Jozef Kollár.

Odborári tak budú čakať na návrh z dielne Úradu vlády SR. "My nechceme navrhnúť vláde nič. Ona má navrhnúť nám, aby sa odstránila päťročná deformácia tabuliek, pri ktorých zamestnanci verejnej správy po ôsmu triedu sú platení pod minimálnu mzdu," upozornil Kollár s tým, že tento návrh "očakávajú odborári ihneď" a nedávajú vláde žiadny termín.

"Zhodli sme sa, aby sa uskutočnilo ešte jedno rokovanie. Treba sa ešte stretnúť so sociálnym partnerom," uviedol Kollár. V prípade, že rokovania nebudú úspešné, odborári môžu požadovať pridelenie rozhodcu, ktorý by problém vyriešil. Kollár však upozornil, že už vlani vyšli ľudia v troch mestách do ulíc a ani teraz nevylúčil, že pôjdu opäť.

Úprava tabuľkových platov sa týka zhruba 28.000 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. "To je približne 10 % z celkového počtu zamestnancov pracujúcich v nepodnikateľskom sektore. Nesplnenie tohto záväzku z kolektívnej zmluvy je do istej miery aj taký výsmech vlády práve týmto zamestnancom vo verejnom sektore. Dopláca sa im do minimálnej mzdy. Žiadame vládu urýchlene tento problém riešiť," skonštatovala viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Odborári predpokladajú, že vláda už má úpravu tabuľkových platov pripravenú, pretože mala na to dostatok času. "Z vecného hľadiska musia byť pripravené, lebo z vecného hľadiska ich nie je možné pripraviť behom niekoľkých dní. Toto je už otázka politického rozhodovania, kedy budú naozaj zverejnené, aby sme mohli o nich ďalej rokovať," dodala Uhlerová. Zvýšenie miezd týchto zamestnancov by si podľa jej slov malo vyžiadať približne 350 miliónov eur.