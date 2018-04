Vražda Jána († 27) a Martiny († 27): Nečakané plány s domom smrti

Rodinám pozostalých chcú pomôcť. Umelci a ďalšie osobnosti sa rozhodli vyhlásiť zbierku na odkúpenie domu vo Veľkej Mači, kde zákerný vrah zastrelil Martinku († 27) a Jána († 27).

Malo by tam vzniknúť pietne miesto. Martinkina mama Zlatica (53) tento nápad privítala.

Mladý pár, ktorý v máji chystal svadbu, si na kúpu a opravu domu zobral hypotekárny úver s niekoľkotisícovou výškou. „Museli by sme to zaplatiť a dom by bol asi nepredajný. Neviem si predstaviť, kto by ho za týchto okolností chcel. Takže, ak bude zbierka úspešná, veľmi nám to pomôže a nebudeme musieť tuho uvažovať, ako s domom naložiť,” potešila sa po dlhom čase Zlatica Kušnírová.

S návrhom na zbierku sa stotožnili umelci a osobnosti, ktorí organizovali i spomienkové koncerty za Martinku a Jána v Košiciach a Prešove. Sú medzi nimi napríklad Michal Kaščák, Michael Kocáb, ale pridali sa i Róbert Bezák alebo Daniel Pastirčák.

Pôvodcom myšlienky je košický výtvarník Peter Kalmus. „Zbierka by pomohla príbuzným. Máme v úmysle vytvoriť občianske združenie, ktoré by sa stalo vlastníkom. Mohli by sa tam usporadúvať novinárske sympóziá,” ozrejmil nápad P. Kalmus, ktorý prezradil, aké sú jeho ďalšie predstavy. „Prichádzajúcich by na bráne vítal veľký nápis - V tomto dome boli zavraždení novinár Janko Kuciak a jeho snúbenica archeologička Martina Kušnírová. Predsedom vlády bol vtedy Robert Fico a ministrom vnútra Róbert Kaliňák.” Zbierku chcú vyhlásiť v Gregorovciach (okr. Prešov) počas spomienkového koncertu 5. mája, teda v deň, keď sa v dedine mala konať svadba Martinky a Janka.