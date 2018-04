Dôchodca prenajal pred rokmi pôdu Rodovcom: Namiesto zisku mu zostali len oči pre plač

Rodina kontroverzných talianskych podnikateľov Rodovcov má od dedinčanov z Karnej (okr. Humenné) v prenájme poľnohospodársku pôdu, spolu môže ísť o stovky hektárov.

Dôchodca Milan Skoupil (77) Rodovcom asi pred 20 rokmi prenajal 4,5 hektára pôdy, za čo mal dostávať ročne iba 4 metre pšenice. Za minulý rok mu však Taliani nedali ani tie naturálie. Milan je presvedčený, že dotácie za jeho pozemok Rodovci poberajú a chce bojovať za spravodlivosť.

Dôchodcu Milana Skoupila (77) veľmi mrzí, že nevládze obhospodarovať pôdu, ktorú s manželkou zdedili po predkoch. Zverili ju do nájmu spoločnosti Agrokomplex so sídlom v Humennom, ktorá patrí rodine Rodovcov.Vozili to tu, vysypali na hospodársky dvor a pšenica sa vážila,“ vysvetľuje Milan, ktorý je zároveň predseda miestneho urbariátu.

„Ale za minulý rok nám nedal nič. Nedal nič ani nikomu z celej dediny!“ pokračuje rozhorčene. Podľa neho majú Rodovci zhruba od 30 dedinčanov v prenájme spolu asi 300 hektárov pôdy. „Na niektorých prvú trávu pokosí a potom sa dopasie s dobytkom. Niektoré pozemky aj obrába. O niektoré sa nestará, vyrástli na nich aj päťmetrové stromy. Som presvedčený, že na náš pozemok určite berie dotácie!“ hovorí bývalý mechanizátor družstva.

Popri skromnom dôchodku bola pšenica preňho veľkou pomocou ako krmivo pre sliepky. „Nám to vyhovovalo v naturáliách. Máme zmluvu už asi 20 rokov. Teraz pšenica chýba, budem musieť kupovať, meter stojí 18 eur,“ vysvetľuje ďalej Skoupil s tým, že Rodovci niektorým za nájom platili podľa dohody, suma sa ale roky nemenila a je nízka. „Viac nám platia už aj v urbariáte, a to 35 eur za hektár. A teraz sme od Rodovcov nedostali vôbec nič,“ pokračuje dôchodca.

„Ten Talian sem ešte za minulého režimu chodil a nakupoval tu. Už dlho spolupracoval s tým družstvom, neviem, ako sa tu dostal. Najviac ma trápi, prečo naši ľudia tú pôdu nevyužívajú. Nemali také možnosti a ani dotácie nedostávali. A jemu sa všetko dalo, mal výhody,“ vraví dôchodca. „Prevod z družstva na Taliana tiež nikto nevie, ako prebehol. Prešli na neho budovy a stroje, tie vyraďoval. Ľudia za to nedostali ani halier! Nevieme, kto zobral peniaze. A prečo profituje z toho Talian, má obrovské milióny na dotáciách, kupuje si drahé autá a domy?“ pýta sa Skoupil. Nový Čas oslovil aj samotného Diega Rodu, no ten len zložil telefón.