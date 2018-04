Návšteva funkcionára Slovana v kabíne rozhodcov: Pravda o tom, ako to naozaj bolo!

Šesťgólová nakladačka Trenčína do siete žilinského obhajcu titulu či prvá prehra vedúcej Trnavy po štyroch mesiacoch.

Nič z toho nezarezonovalo u futbalových fanúšikov počas sviatočného víkendu viac ako prítomnosť športového riaditeľa Slovana Richarda Trutza v kabíne rozhodcov v deň zápasu tretej Dunajskej Stredy proti vedúcej Trnave (1:0). Nebol to prvoaprílový žartík. Ani žiadna fotomontáž. Záber na Trutza smerujúceho do šatne rozhodcov kolujúci po sociálnych sieťach je autentický. Po jeho zverejnení sa spustilo tornádo pochybností a konšpiračných teórií o pokuse funkcionára belasých ovplyvniť výsledok súboja oboch súperov.

„Nejaký dobrák, ktorý nám (Slovanu – pozn. red.) chce robiť zle, ma odfotografoval. Bol som u rozhodcov pol hodiny po zápase. Vtedy, keď už na štadióne nik nebol. Ani usporiadateľská služba. Slušne som zaklopal. Pozdravil som rozhodcov. Podal som im ruku a zaželal príjemné veľkonočné sviatky. A odišiel som preč,“ povedal Trutz pre Nový Čas.

Zápas D. Streda – Trnava rozhodoval Filip Glova, na čiarach mu pomáhali Roman Slyško a Tomáš Mókoš. S oboma asistentmi sa Trutz pozná dlhé roky. Spolupracovali s ním počas jeho medzinárodnej rozhodcovskej kariéry. „Desať rokov som s nimi fungoval. Išiel som za nimi ako kamarát. Je to niečo podobné, ako keby som ich stretol na ulici. Celkom normálna vec. Za to, že hráme nadstavbu ligy, sa predsa nebudeme navzájom izolovať. To sa teraz nemôžem s nikým stretnúť? Niekto tvrdí, že som tam bol pred stretnutím. V žiadnom prípade,“ zdôraznil Trutz.

Prítomnosť športového riaditeľa Slovana v kabíne rozhodcov nám potvrdil hlavný arbiter Glova. „Pán Trutz bol po zápase u nás. Podal nám ruky, pozdravil nás ako kolegov. Povedali sme mu, že nie je veľmi vhodné, aby chodil do kabíny. Na to odišiel preč. Nie je to naša chyba, že nám niekto vstúpil do kabíny. My sme ho nevolali ani nepozývali. Nevedeli sme, že bude na zápase. Pre mňa to bolo veľké prekvapenie, že prišiel.“ Glova si myslí, že zlyhala usporiadateľská služba. „Pustila do kabíny osobu, ktorá v nej nemá čo robiť. Pred dverami mal stáť človek aj po zápase a zabezpečovať vstup. Je neprípustné, aby niekto, kto nie je priamo zainteresovaný do zápasu, vstupoval do kabíny rozhodcov.“

Čo hovoria na účasť cudzieho funkcionára v kabíne rozhodcov?

R. Trutz, riaditeľ Slovana

"Bol som u rozhodcov pol hodinu po zápase. Išiel som za nimi ako kamarát. Pozdravil som ich. Podal som im ruky a zaželal príjemné veľkonočné sviatky. A išiel som preč."

F. Glova, hlavný rozhodca

"My sme ho nevolali ani nepozývali. Nevedeli sme, že bude na zápase. Pre mňa to bolo veľké prekvapenie, že prišiel. Nie je to naša chyba, že nám niekto vstúpil do kabíny."

Klub Spartak Trnava

"Uvedenú fotografiu sme zaregistrovali. Klub to bude riešiť oficiálnou sťažnosťou na príslušné orgány Slovenského futbalového zväzu a Únie ligových klubov."

Pravidlá futbalu, pravidlo V, bod 5

"Do kabíny rozhodcu nemá bez jeho súhlasu prístup nikto, okrem asistentov rozhodcu, ďalších delegovaných osôb a obidvoch kapitánov družstiev."