Nahnevaný prezident slávneho klubu: Dal hráčom pokuty, poslal ich na dovolenky a to nie je všetko!

Prezident gréckeho futbalového klubu Olympiakos Pireus potrestal svojich hráčov finančnou pokutou 400.000 eur.

Evangelos Marinakis navyše poslal väčšinu A-mužstva do konca sezóny na dovolenku a povolal futbalistov z tímu do 20 rokov. Prezidenta nahnevali uplynulé remízy s Levadiakosom a Panathinaikosom Atény. "Klub vybudujem od začiatku a bude to také mužstvo, o akom snívame. Ja aj fanúšikovia sme boli doteraz veľmi tolerantní. Opustite klub a choďte na dovolenku," odkázal Marinakis hráčom podľa portálu skysports.com.

Olympiakos odohral 26 stretnutí a za lídrom AEK Atény zaostáva až o deväť bodov, keďže tri mu odrátali pre vyčíňanie fanúšikov vo februárovom vzájomnom zápase. "Hráči z amatérskeho tímu si vážia klub a priaznivcov oveľa viac ako vy. Vyhodil som troch trénerov, ale zdá sa, že na vine ste boli vy. Viac budem investovať do amatérskych tímov," dodal šéf rekordného 44-násobného gréckeho majstra a šampióna v minulých siedmich sezónach.