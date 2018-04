Komerčný pilot to povedal narovinu: Pravda o tom, ktoré miesta v lietadle sú najlepšie!

Komerčný pilot leteckej spoločnosti odhalil veľké tajomstvo dobrého a komfortného letu!

Podľa tohto pilota záleží všetko od miesta, kde sedíte. Johnny Knowlson sa svojimi radami stal na sociálnych sieťach hviezdou. Vystupuje tam pod prezývkou Jonny The Pilot. Pre MailOnline vysvetlil, kde sú najlepšie miesta na sedenie v lietadle!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ak neradi lietate kvôli turbulenciám, Johnny má pre vás jednoduchú radu. "Vedeli ste, že ak sedíte nad krídlami veľkého lietadla, hrá to vo váš prospech? Sedieť v strede lietadla je skvelé, zaručuje vám to plynulý let. Takisto ako aj miesto ďaleko od motorov," vysvetľuje pilot.

Ak chcete mať ešte pokojnejší let, Johnny ďalej radí. "Kúpte si letenku bližšie k uličke, určite je to lepšie miesto ako pri okne," hovorí. "No a najlepšie miesto na spanie? Je umiestnené tiež v strede lietadla, kde vás nevyrušuje ani hluk motorov, ani kabíny a dokonca ani toalety," dodáva. "Ak sa chcete čo najskôr dostať z lietadla, určite si vyberajte miesta, ktoré sú vľavo," vysvetľuje na záver.