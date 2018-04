Čínska vesmírna stanica sa zrútila 4500 kilometrov od Bodu Nemo: Viete, kde je pohrebisko rakiet?

Nefunkčná čínska vesmírna stanica Tchien-kung-1 sa zrútila do mora. Konkrétne do Tichého oceánu severozápadne od Tahiti.

O páde stanice sa špekulovalo niekoľko mesiacov. Číňania nad ňou stratili kontrolu v marci 2016 a odvtedy postupne klesala. Čínska vesmírna agentúra však do konca tvrdila, že stanicu ovláda a navedie ju do pustých oblastí v oceáne.

Peking sa blamoval aj tesne pred dopadom, keď tvrdil, že vesmírna loď spadne do Atlantiku pri brazílskom pobreží v blízkosti Sao Paula a Ria de Janeiro. O pár minút dopadla do Pacifiku o pol zemegule ďalej... Stalo sa tak približne hodinu po polnoci nášho času. keď stanica narazila do atmosféry rýchlosťou 27 000 km/h, začala horieť a rozpadla sa na malé kúsky. Odhaduje sa, že do mora pri Tahiti dopadli len tie najodolnejšie časti, ako motory a nádrže. Väčšina zhorela v atmosfére.

Odborníci už predtým upokojovali, že Tchien-kung-1 dopadne zrejme do mora, ktoré pokrýva väčšinu povrchu planéty. Pravdepodobnosť, že by trosky zasiahli nejakú osobu, bola iba jedna k biliónu. Stanica v skutočnosti spadla asi 4 500 km od pohrebiska vesmírnych lodí, ktoré sa nachádza v južnom Pacifiku. Do odľahlej oblasti známej ako Bod Nemo obyčajne navádzajú rakety a satelity po skončení ich životnosti.

Bod Nemo

miesto v južnom Tichom oceáne, ktoré je najďalej od pevniny

najbližší Pitcairnov ostrov je 2 700 km ďaleko

skončilo tam okolo 300 rakiet a satelitov

v roku 2001 tam dopadla aj ruská stanica Mir

v roku 2024 tam skončí aj stanica ISS

názov je poctou kapitánovi Nemovi z verneoviek, po latinsky Nemo znamená nikto

Pády z vesmíru