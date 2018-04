Radivojevič si Veľkú noc veľmi neužil: Namiesto šibačky regeneroval!

Jednou z ústredných postáv semifinále play off hokejovej ligy Zvolen – Trenčín je Branko Radivojevič (37). Kapitán Dukly skóroval v sobotu i v nedeľu a aj jeho veľkou zásluhou je stav série vyrovnaný. Po náročných zápasoch priznal, že namiesto veľkonočnej šibačky uprednostnil regeneráciu.

Vojaci vstúpili do semifinále výborne a v sobotu viedli po úvodnej tretine 2:0. Lenže Zvolenu sa potom podaril skvelý obrat a zvíťazil 5:2. Tréner Peter Mikula dúfal, že to jeho tím nakopne a súpera ešte viac zloží. Lenže Dukla šla rýchlo do vedenia aj v nedeľu a hoci domáci opäť otočili, z triumfu po nájazdoch 4:3 sa tešil Trenčín.

„Sme radi, že sme sa skonsolidovali a ukázala sa sila tohto tímu,“ povedal tréner Trenčína Peter Oremus. Kapitán Branko Radivojevič skóroval proti Zvolenu už v piatom zápase v rade a navyše využil aj samostatný nájazd. „Ďalší duel v stredu bude pre obe mužstvá naozaj veľký. Séria je stále len na začiatku, bude to vyrovnané. Mám svoj vek a potrebujem už viac zregenerovať, takže včerajšiu kúpačku som prenechal na dedovi s deťmi,“ prezradil líder Dukly.

Zvolen odcestuje do Trenčína s cieľom aspoň raz zvíťaziť. „Čo sme súperovi požičali, to si musíme vziať späť,“ vyhlásil tréner Mikula.