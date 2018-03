Tisíce Palestínčanov protestovali pri hraničnom plote: Izrael plánuje pritvrdiť!

Ak dôjde k ďalším protestom na hranici medzi Izraelom a pásmom Gazy, židovský štát pritvrdí svoju reakciu a zasiahne priamo militantné hnutia, ktoré považuje za pôvodcov súčasných nepokojov.

O možnej odvete za ďalšie protesty a narušenie hraníc či hraničného oplotenia informoval v sobotu hovorca izraelských ozbrojených síl, generál Ronen Manelis. Manelisovo vyhlásenie prišlo deň po tom, ako tisíce Palestínčanov prišli na protesty v blízkosti hraničného plotu medzi pásmom Gazy a Izraelom. Palestínska akcia sa uskutočnila na podnet radikálneho hnutia Hamas, ktoré vládne v pásme Gazy. Išlo o úvodné podujatie na šesť týždňov rozplánovanej protestnej kampane nazvanej Veľký pochod návratu, ktorá vyvrcholí 15. mája, v deň 70. výročia vzniku izraelského štátu.

Palestínski organizátori označujú protesty, na ktorých sa zúčastnili desaťtisíce ľudí, za nenásilné. Izraelská armáda však obvinila militantné palestínske hnutie Hamas, ktoré pásmo Gazy ovláda, že využíva "tieto násilné nepokoje na to, aby maskovala teror." Podľa izraelskej armády demonštranti hádzali na vojakov kamene a zápalné fľaše a napriek varovaniam sa približovali k pohraničnému oploteniu. Armáda preto podľa vlastných vyjadrení musela do "hlavných podnecovateľov" násilností začať strieľať. Použila pri tom podľa servera Ynetnews ostrú muníciu a gumené projektily, pričom proti davu zo vzduchu zasahovali aj drony s výmetnicami so slzotvorným plynom.

Manelis v sobotu v reakcii na kritiku odmietol obvinenia z použitia nadmernej sily. Povedal, že izraelskými vojakmi boli zastrelení muži vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí sa podieľali na násilnostiach a patrili k militantným frakciám. Izraelská strana tiež tvrdí, že Palestínčania nadhodnotili počet zranených. Predstavitelia palestínskych zdravotných úradov uviedli, že v piatok prišlo o život najmenej 15 Palestínčanov a ďalších viac ako 750 ich utrpelo strelné zranenia. Ide o najhoršiu bilanciu potýčok v Gaze od cezhraničnej vojny medzi Izraelom a Hamasom v roku 2014.

Nemocnica v meste Gaza informovala, že v piatok prijala 284 zranených, väčšina z nich mala strelné zranenia. Asi tretina zranených boli ľudia do 18 rokov. Hneď v piatok sa v nemocnici uskutočnilo 40 operácií, ďalších 50 je naplánovaných na sobotu, dodala agentúra AP. Vo väčšine prípadov ide o strelné zranenia, pričom ostrá munícia spôsobila zlomeniny končatín alebo hlboké, otvorené rany s poškodením nervov a žíl.

Deň vzniku Izraela - 15. máj - označujú Palestínčania termínom "nakba", čo v preklade znamená katastrofa, pohroma, kataklyzma, pretože počas izraelskej vojny za nezávislosť a v rokoch po nej prišli o život stovky tisíc Palestínčanov. Prevažná väčšina spomedzi dvoch miliónov ľudí žijúcich v pásme Gazy sú práve potomkovia Palestínčanov, ktorí utiekli alebo boli vyhnaní z domovov v tom, ako vznikol moderný Izrael.