Prezident MOV sa stretol s lídrom KĽDR: Dôležitý sľub Kim Čong-una!

Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach sa v piatok stretol v Pchjongjangu s lídrom KĽDR Kim Čong-unom.

Diskutovali o účasti športovcov z tejto krajiny na olympijských hrách 2020 v Tokiu a zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu. Bach povedal, že absolvoval s Kimom polhodinový formálny dialóg a potom nasledovala 45-minútová neoficiálna debata počas futbalového zápasu na obrom 150-tisícovom štadióne May Day. Nemecký funkcionár uviedol, že vodca KĽDR podporil účasť reprezentantov jeho krajiny na blížiacich sa olympijských podujatiach. Bach pricestoval do Pchjongjangu vo štvrtok s cieľom hovoriť o podpore športu v krajine a príprave športovcov na kvalifikačné zápolenia a štart pod piatimi kruhmi. Je prvý zahraničný predstaviteľ, ktorý sa s Kimom stretol po tom, ako sa líder KĽDR vrátil začiatkom týždňa z návštevy Číny, kde sa stretol s tamojším prezidentom Si Ťin-pchingom. Bola to jeho prvá známa zahraničná cesta, odkedy sa v roku 2011 po smrti svojho otca ujal moci. Najbližšie sa Kim plánuje 27. apríla stretnúť s prezidentom Kórejskej republiky Mun Če-inom.

Bachova cesta do Pchjongjangu nadviazala na pomoc, ktorú MOV zohral v účasti delegácie KĽDR na uplynulých ZOH v Pjongčangu. Prezident MOV dostal prísľub od Olympijského výboru KĽDR, že športovci z krajiny budú štartovať na OH 2020, ZOH 2022, ako aj mládežníckych olympijských hrách. "Líder Kim Čong-un na našom mítingu plne podporil tento prísľub," povedal Bach pre agentúru AP. ZOH v Pjongčangu zmiernili napäté vzťahy na Kórejskom polostrove. Počas otváracieho ceremoniálu sa zrak celého sveta upieral na moment, keď sa zjednotili reprezentanti Kórejskej republiky a KĽDR a na štadióne kráčali pod spoločnou vlajkou. Kim Čong-un sa má v máji dokonca stretnúť s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Presný dátum ani miesto samitu však ešte nie sú známe.