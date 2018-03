Dopingová hriešnica z Ruska sa vyjadrila na adresu Kuzminovej: Dobre, že odišla preč!

Bývalá ruská biatlonistka Jekaterina Jurjevová, ktorá bola v minulosti opakovane potrestaná za doping, sa pre ruský sport-express.ru vyjadrila o aktuálnej situácii tohto zimného športu v krajine. Okrem toho prehovorila aj o "úteku" Anastasie Kuzmninovej na Slovensko.

„Neexistuje tu jednota v tíme, ani v mužskom, ani v ženskom. Sú tu len roztrúsení športovci, ktorí sa snažili nejako pripraviť. Keď sa necítite ako súčasť tímu, necítite podporu trénerov, energia na tréningu nie je rovnaká ako počas úspešných výsledkov,“ povedala Jurjevová pre sport-express.ru na adresu ruských biatlonistov, ktorí čelia v poslednom obodobí veľkej kritike.

Jurjevová nevidí veľmi ružovo ani budúcnosť. „Keď mám byť úprimná, v budúcej sezóne nevidím u nás predpoklady na tituly. Jeden alebo dvaja športovci môžu vyskočiť, pretože na olympiáde urobili kus práce. Musí však fungovať celý tím. Musí prísť tréner kozmickej úrovne. Takého u nás nevidím.“

Bývalá športovkyňa, ktorej kariéra sa spája aj s dopingovými aférami, začínala svoje profesionálne pretekanie s našou Anastasiou Kuzminovou. O tom, že Kuzminovej odchod z Ruska bol dobrý krok, je presvedčená. „Nasťa dosiahla takéto výsledky preto, kým je. Má veľký talent a motiváciu. Ďalšia vec je, že si nie som istá, či by dokázala súťažiť na takejto úrovni, aj keby zostala v ruskom tíme. U nás je veľká konkurencia, zakaždým by musela získať a obhajovať svoje miesto a pozíciu v tíme. Pokiaľ ide o jej odchod na Slovensko, podľa mňa urobila v tej dobe správnu vec. Vidíme to podľa výsledkov," dodala Jurjevová.