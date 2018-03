Joshua má pred veľkým súbojom strach: Očakávajte aj krv!

Na britského profesionálneho boxera Anthonyho Joshuu čaká ďalší krok na ceste k pozícii nesporného šampióna superťažkej hmotnostnej kategórie. V sobotu večer nastúpi na vypredanom Principality Stadium v Cardiffe na veľký unifikačný súboj proti Novozélanďanovi Josephovi Parkerovi.

Olympijský víťaz z Londýna 2012 má v profesionálnom ringu na konte dvadsať víťazstiev, všetky vrátane triumfu nad Ukrajincom Vladimirom Kličkom dosiahol pred časovým limitom. O dva roky mladší Parker uspel vo všetkých 24 dueloch, no v šiestich na základe výroku bodujúcich rozhodcov, absolvoval o 58 kôl viac než favorit sobotňajšieho večera.

"Určite mám strach z prehry, ten ma poháňa dopredu. Motivuje ma, lebo viem, ako rýchlo sa to môže otočiť. V jednej chvíli ste na špici a v nasledujúcej už nie. Rozhodne som pripravený na celých dvanásť kôl, nie je to problém. Ak by som však mal vo vrecku dvadsať libier, stavil by som, že Anthony Joshua knokautuje Josepha Parkera v deviatom kole," povedal 28-ročný Joshua na záverečnej predzápasovej tlačovej konferencii. Ten pri minulej obhajobe pokoril Carlosa Takama technickým knokautom v desiatom kole.

Parker sa prezentoval rovnako sebavedomo, ale jeho predchádzajúce víťazstvá neboli až také presvedčivé. Z knokautu sa netešil od 1. októbra 2016. Titul WBO získal triumfom nad Andym Ruizom, o ktorom rozhodol väčšinový výrok arbitrov. Pri svojej premiérovej obhajobe zdolal neznámeho Razvana Cojanua jednomyseľným výrokom a v septembri minulého roka si v dosť neatraktívnom súboji poradil s Hughiem Furym opäť väčšinovým rozhodnutím. V novembri vyriešil dlhodobé ťažkosti s lakťom operáciou, momentálne by už mal byť v stopercentnom stave.

"Cítim sa nachystaný, sebaistý a britký. Cítim sa lepšie ako kedykoľvek predtým a opasky si beriem naspäť na Nový Zéland. Joshuu považujem za veľkého šampióna. Chcel som tento zápas, pretože rešpektujem, čo dosiahol v boxerskom svete. Rešpektujeme aj jeho tím, zároveň máme radi výzvy a presne to na mňa čaká. Nastal môj čas, som mladý, rýchly, silný a odhodlaný uspieť. Neprišiel som si pre peniaze, ale pre tituly. Chcem sa stať súčasťou histórie, nerobím to iba pre seba, robím to tiež pre tím, rodinu a krajinu. Obaja sme na vrchole možností, takže načasovanie súboja je ideálne. Neexistujú žiadne výhovorky, zvíťazí lepší. Verím si, že opasky priveziem domov," povedal Parker.

Pokiaľ Joshua uspeje pred 80.000 divákmi, stane sa prvým Britom s troma zo štyroch (WBA, WBC, IBF, WBO) najprestížnejších titulov v superťažkej hmotnostnej kategórii od Lennoxa Lewisa v roku 1999. Odkedy Lewis ukončil kariéru, tri opasky vlastnili jedine Vladimir Kličko a Tyson Fury. Joshua sa inšpiroval pri sledovaní videí s Lewisom, ten narazil na novozélandského protivníka pred osemnástimi rokmi, keď prekonal Davida Tuu. "Toto je historická unifikačná konfrontácia medzi dvoma nezdolanými pästiarmi superťažkej váhy, ktorá sa, navyše, uskutoční v Spojenom kráľovstve. Bude to elektrizujúce, očakávajte krv," vyhlásil Joshua.