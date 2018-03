PAOK Solún dostal tvrdé tresty: Ľuboš Micheľ nesmie vstúpiť na štadión

Majiteľ gréckeho futbalového klubu PAOK Solún dostal trojročný zákaz činnosti za incident počas ligového derby s AEK Atény z 12. marca.

Ivan Savvidis musí navyše zaplatiť pokutu 100.000 eur. Trest neobišiel ani bývalého slovenského rozhodcu a športového riaditeľa klubu Ľuboša Micheľa, ktorý musí zaplatiť 15.000 eur a 90 dní nesmie vstúpiť na štadión.

PAOK, v ktorom pôsobí slovenský reprezentant Róbert Mak, zároveň prišiel o tri body v tabuľke prebiehajúcej sezóny a tú ďalšiu odštartuje s -2 bodmi. Po úprave tabuľky tak solúnsky klub stráca na lídra AEK päť bodov a je tretí. Ďalšie tri domáce stretnutia odohrá bez divákov a musí zaplatiť pokutu 63.000 eur.

Vláda po výtržnostiach nariadila prerušenie ligy na takmer tri týždne, tá by mala znovu odštartovať tento víkend. Stretnutie PAOK Solún - AEK Atény nedohrali. Rozhodcovia neuznali v nadstavenom čase gól domácich na 1:0, na ihrisko vtrhli fanúšikovia i prezident PAOK-u Savvidis, ktorý mal pri sebe strelnú zbraň a hlavný arbiter ukončil zápas. Informovala agentúra dpa.