Kauza tunelovania nebankoviek: Majský pre chemoterapie zostáva bez trestu

Bývalý veľkopodnikateľ Jozef Majský (71) sa opäť nedostavil pred Najvyšší súd, ktorý mal rozhodnúť, či za tunelovanie nebankoviek Horizont a BMG skončí v base.

Ešte pred tromi rokmi dostal od Špecializovaného trestného súdu 9 rokov, no pre chronické vyhýbanie sa pojednávaniam konečný verdikt dodnes nepadol. Majský neustále predkladá péenky, preto Najvyššiemu súdu došla trpezlivosť a rozhodol sa ho predviesť policajnou eskortou, od ktorej však napokon upustil.

Majský sa mal ešte v roku 2002 podieľať na tunelovaní nebankoviek, ktoré pripravili 170-tisíc ľudí o ich úspory a stratilo sa neuveriteľných 15 miliárd korún (500 miliónov eur). Samotnému Majskému dávajú za vinu „len“ 448 miliónov slovenských korún (takmer 15 miliónov eur), ktoré mali spolu s Patrikom Pachingerom a Dávidom Brtvom z nebankoviek vytiahnuť vytváraním falošných pohľadávok.

Brtva a Pachinger už svoje definitívne tresty spoznali. Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu, Brtva dostal deväť rokov a Pachinger, ktorý sa tiež všemožne snažil verdikt oddialiť, sedem rokov. Majský si vďaka uznanému ospravedlneniu na verdikt ešte počká.

Rakovina?

Najvyšší súd mal pritom o Majskom rozhodnúť ešte koncom februára, no jeho advokát Peter Filip predložil ďalšiu zo série péeniek, podľa ktorej veľkopodnikateľ trpel bronchitídou. „Ja týmto ospravedlneniam neverím a nepovažujem ich za relevantné. Sú účelové. Čo máme čakať ďalších desať rokov? Je to fraška,“ povedal prokurátor Ján Šanta. Sudkyňa Gabriela Šimonová preto tentoraz nariadila predviesť ho mužmi zákona, ak nepríde dobrovoľne. Napokon sa nič také nedialo.

Šimonová v stredu povedala, že od Majského dostala tri lekárske správy, na základe ktorých sa rozhodla od eskorty upustiť, a keďže Majský písomne žiadal, aby sa na pojednávaniach mohol zúčastniť, vylúčila jeho prípad na samostatné konanie. „Pacient má prísny pokoj na lôžku. Mohol byť ohrozený jeho život,“ čítala z jednej z lekárskych správ. Celé správy pred verejnosťou odmietla čítať. „Sú to veľmi zlé správy. Ide o závažné ochorenie, spomínajú sa tam aj chemoterapie,“ povedala.

Nový Čas už vlani v apríli zverejnil správu, že Majského by mohla trápiť rakovina prostaty a musí sa podrobiť komplikovanej liečbe. „Má rakovinu prostaty a zobralo ho, keď mu to oznámili. Jeho priateľka je z toho veľmi nešťastná. Čaká ho v blízkej dobe operácia,“ povedal nám pred rokom zdroj blízky podnikateľovi. Majský to vtedy odmietol komentovať. „Sú to vyslovene súkromné veci,“ povedal.

Nenariadili lekára ani odobratie pasu

Súd preveroval samotné lekárske správy aj ich autorov. „Bude preverovať aj tie, ktoré boli senátu predložené v súvislosti s dnešným verejným zasadnutím,“ napísala hovorkyňa Alexandra Važanová. Súd pritom môže pri pochybnostiach o zdravotnom stave a vyhotovených správach žiadať nezávislých lekárov. Rovnako má právo na to, aby Majskému nariadil odovzdanie cestovného pasu, aby neušiel do zahraničia. K ničomu však na pojednávaní nedošlo.