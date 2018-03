Príbeh chudobnej dôchodkyne Helenky dojal desiatky ľudí! Starenka ďakuje: Konečne sa môžeme dosýta najesť

Dobrí ľudia ešte nevymreli! Príbeh skromnej starenky Heleny (69) z Hornej Poruby (okr. Ilava) chytil za srdce celé Slovensko.

Životom ťažko skúšaná žena, vážiaca len 28 kíl, žije spolu so synom len z biednych 20 € mesačne a jediné, na čo im ostáva, je ledva chlieb s maslom. Po uverejnení jej príbehu sa utrápenej starenke ozvali stovky ľudí, dokonca až z Ameriky. Súcit dokonca prejavili aj občianske združenia, ktoré chcú dôchodkyni v jej mizérii bezplatne pomôcť s dlžobami. Rodinu navštívila sociálka aj úrad práce.

Konečne sa bude môcť poriadne najesť. Helena žije v skromných podmienkach v rodinnom dome so synom Jánom (41), ktorý je invalidný dôchodca. Napriek tomu, že sa Ján snaží milovanej mame pomôcť, na živobytie im po zaplatení dlžôb zostáva len 20 €. Starenka pritom prežila ťažký život. Celý život poctivo pracovala ako kuchárka. Vychovala dvoch synov. „Jeden mi zomrel, keď mal len 16 rokov. Narodil sa so svalovou dystrofiou. Po ňom zomrel aj môj manžel. Odvtedy to všetko išlo dolu vodou. Brali sme si jednu pôžičku za druhou a dnes sme sa dostali do obrovských dlhov. Náš dlh je momentálne 20 000 € a všetok môj dôchodok ide na splátky,“ zúfala si žena pri prvej návšteve Nového Času.

Telefonáty z Ameriky

Príbeh drobnej starkej chytil za srdce stovky čitateľov. Ľudia volali z každého kúta Slovenska, dokonca aj z Ameriky. Telefonáty a maily zaplavili aj miestny obecný úrad „Mali sme komplet zahltenú mailovú komunikáciu. Ľudia posielajú jedlo, ponúkajú bezplatnú právnu pomoc. Dokonca prišla sociálka preskúmať pomery a z úradu práce sľúbili poslať jednorazovú humanitárnu pomoc, ktorú dáva ministerstvo práce,“ vraví starosta Milan Staňo, ktorý rodine pomáha, ako sa len dá.

Helena má konečne dôvod na úsmev. „Máme vajíčka, salámu, mlieko, veľa ovocia, zeleniny a tiež cestoviny,“ vraví babička. „Som veľmi vďačná ľuďom za úplne všetko. Ani neviem slovami opísať, ako som dojatá a zároveň prekvapená, že existujú dobrí ľudia. Ďakujem, že sa môžem dosýta najesť. Ľudia mi poslali aj peniaze, za ktoré som si mohla kúpiť drevo,“ hovorí starenka, ktorú okrem podlomeného zdravia trápi iba jedna vec - dlhy. „Už nič nechcem, len to, aby mi z dôchodku zostalo aspoň 100 eur na živobytie. Chcem tie dlhy čo najskôr vyplatiť a potom môžem aj zomrieť,“ uzatvára Helena, ktorá verí, že je všetko na najlepšej ceste.

Problémom je finančná negramotnosť

Jana Lukáčová, hovorkyňa ÚPSVaR

Sociálnym šetrením v domácnosti rodiny bolo zistené, že príčinou nepriaznivej sociálnej situácie rodiny je finančná negramotnosť. Pani riešila neschopnosť splácať pôžičku čerpaním ďalšej, vyššej pôžičky, neskôr si požičala od nebankovej spoločnosti. Rodina nie je schopná finančne zabezpečiť základné opravy v domácnosti. Syn Ján má priznaný invalidný dôchodok s poklesom miery schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 45 %. Rodina bola informovaná o možnosti požiadať o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. S pomocou pracovníkov ÚPSVaR Ilava spísala rodina žiadosť, pričom dotáciu priznáva ministerstvo práce.