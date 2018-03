Smrtiaca dovolenka: Keby si rodina s dvoma deťmi vybrala iné ubytovanie, mohli ešte žiť!

Dovolenka v Mexiku sa skončila tragicky pre rodinu z Iowy v Amerike. Telá Kevina Sharpa, jeho manželky Marie Sharp a ich syna Sterlinga († 12) a dcéry Adrianny († 7) boli nájdené v prenajatej chate v prímorskom mestečku Tulum.

Policajti odhadujú, že obete boli mŕtve už 36 až 48 hodín v čase ich príchodu na miesto činu. Súdna pitva ukázala, že príčinou smrti bolo vdýchnutie toxického plynu. Štátny prokurátor Miguel Angel Pech sa pre miestne rádio zmienil o tom, že podľa vyšetrovateľov je najpravdepodobnejšou príčinou smrti unikajúci plyn z bojleru na teplú vodu, čo zrejme spôsobila zanedbaná údržba. Na to, aby urobili presný rozbor unikajúceho plynu, potrebujú však experti od 8 do 12 dní.

Predbežne policajti vylúčili samovraždu a lúpežné prepadnutie, keďže na mieste nezaznamenali žiadne stopy po neoprávnenom vniknutí ani zápase. Mexické úrady vydali médiám fotografiu, na ktorej vidno hasičov a policajtov v plynových maskách kontrolovať plynový sporák v miestnosti.

Otvoriť galériu Hasiči v plynových maskách hľadali zdroj jedovatého plynu. Zdroj: TASR/AP Príbuzná Sharpovcov pre spravodajský kanál CNN povedala, že rodinná dovolenka začala 15. marca. Cez cestovnú agentúru si prenajali letnú chatu. Posledný kontakt s rodinou Sharpovcov mala cez aplikáciu snapchat, cez ktorú syn Sterling zazdieľal fotografiu svojich nôh zaborených do piesku. "V stredu sa mali vrátiť domov. Kevin vlastnil firmu na prepravu piva. Keď sa ráno po plánovanom návrate nedostavil do práce, zamestnancom to bolo hneď podozrivé. Vôbec im to na neho nesedelo!" tvrdí Weland.

V ten istý deň sa rodina nezúčastnila ani basketbalového zápasu aj keď podľa slov známych sa naň veľmi tešili. Napriek tomu rodinní príbuzní čakali do štvrtkovej noci, kedy sa napokon rozhodli oznámiť ich zmiznutie.

Kevin nebol len úspešný podnikateľ, ale aj. Jeho syn sa pretekov účastnil ako nadšený divák a otca v tejto činnosti povzbudzoval. Údajne sa mali spolu zúčastniť pretekov naplánovaných na budúci týždeň.