Reper Kali priznal, prečo chce skončiť s kariérou: S týmto sa trápim!

Fanúšikom to odhalil bez okolkov.

Reper Kali zažíva úspešné obdobie, jeho priaznivci vypredávajú kluby po celom Slovensku, ale už aj v Česku. Nedávno odpremiéroval klip k skladbe Nejsom ten pravý a pri tej príležitosti zavítal do Rádia Expres. V programe Horúce hity sa nevyhol otázke, čo je príčinou jeho ohláseného konca kariéry.

,,Už tie texty nepíšem, ako som písal, že som za noc napísal tri pesničky. Teraz je to tak, že za raz za dva mesiace urobím jednu, aj to sa už v podstate trápim pri konci, neviem ako to zakončiť. Už tie nápady došli. Ale ja som za osem rokov vydal 9 albumov plus som mal veľa spoluprác, čiže tá studňa raz musí vyschnúť a u mňa vyschla,“ priznal Kali otvorene, že mu došla inšpirácia. ,,A som aj unavený, mám 35 rokov. A myslím, že je lepšie to skončiť, keď si ľudia povedia ,ten bol dobrý a mal dobré texty´, ako potom, keď už by mi nič iné neostalo a ani ľudia by nechodili na koncerty."

Na Exprese tiež reper prezradil, že na budúcu jar plánuje rozlúčkové koncerty po športových halách, potom by si chcel užiť ešte festivalové leto a následne v septembri budúceho roka s koncertovaním definitívne skončiť.