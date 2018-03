Viktor Pečovský zostáva na klubovej úrovni čistý: Pykať nebude hráč, ale rozhodca

Skutok sa nestal! Viktor Pečovský (34) ostáva čistý. Platí, že najskúsenejší futbalista Žiliny ešte nebol na klubovej úrovni vylúčený.

V šlágri uplynulého kola nadstavbovej časti proti Trnave mu síce hlavný rozhodca Ivan Kružliak (34) ukázal bez predchádzajúcej žltej červenú kartu, ale disciplinárka ju následne zrušila. Pykať tak nebude hráč, ale rozhodca.

Čanturišvilim zozadu atakovaný Pečovský padal na chrbát a noha mu vyletela hore. Proti kolenu Pehlivana. Blízko stojaci Kružliak neváhal a poslal lídra žilinského tímu pod sprchy.

„Bol to nesprávny verdikt,“ zdôraznil pre Nový Čas šéf komisie rozhodcov Ma­rián Ružbarský. „Zo strany Pečovského nešlo o surovú hru. Ani o žiaden úmysel. Keď sme si to opakovane rozfázovali, jeho noha smerovala hore. Celý čas ju však mal pokrčenú. Navyše iný trnavský hráč mu zozadu prisadol plece a rukou ho držal okolo krku. Pečovský ani nevedel, ako padá.“

Kružliak vylúčil v tejto sezóne päť hráčov. Všetkých v zápasoch Trnavy, ani raz nešlo o futbalistu Spartaka. „Je to náš najlepší rozhodca. Aj on môže urobiť chybu. Budeme postupovať ako pri podobných prípadoch v minulosti. Obmedzíme jeho nominácie na určitý počet stretnutí. Nebude to žiaden exemplárny trest,“ povedal Ružbarský.

Pečovskému tak počas bohatej kariéry ostáva v platnosti jediná červená karta. Z reprezentačného súboja proti Litve o postup na majstrovstvá sveta 2014. „Bol to môj prvý kvalifikačný zápas a tesne po prestávke som z fleku musel ísť z ihriska. Na umelej tráve mi podkĺzla noha a trafil som súpera. Vtedy som si v kabíne aj poplakal. Teraz som to bral už trochu inak. Chlapsky. Bola to však prísna karta. Snažím sa hrať vždy férovo. Nie som zákerák. Teší ma zrušenie trestu. Hlavné je, že nestojím nejaké dva zápasy kvôli takej zbytočnosti. Môžem sa naplno venovať tréningom a pomoci mužstvu,“ vyhlásil Pečovský, ktorý sa v závere ligy sústredí so Žilinou na prienik do pohárovej Európy.