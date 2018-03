Judínyová o rozostavanom dome v najlukratívnejšej časti Bratislavy: Má to v rukách môj Števo!

Už je jasné, kto je tu šéf!

Nekorunovaná kráľovná slovenského šoubiznisu Erika Judínyová (47) odhalila, kto velí stavbe ich rodinného domu pod Bratislavským hradom. To, kedy si moderátorka pobalí veci a zabýva sa v novom hniezdočku lásky, totiž závisí od jej manžela Štefana Skrúcaného (57). Erika prezradila, prečo je práve on pánom celej situácie.

Judínyová a Skrúcaný začali budovať svoje kráľovstvo v najlukratívnejšej bratislavskej lokalite pred tromi rokmi, krátko po svadbe. Párik sa však so sťahovaním neponáhľa. „Ide to pomaličky, je to v Števkovej kompetencii. On zabezpečuje všetky tie veci, ja trošku ‚kecám‘ do interiérových dizajnov, ostatné veci sú na ňom,“ povedala Novému Času Erika, ktorej parketou je slovenský šoubiznis a „stavbárinu“ tam rada prenecháva svojmu zákonitému.

„Je veľmi šikovný. Predtým ako išiel na VŠMU, študoval dva semestre na vysokej škole stavebnej,“ pochválila svojho manžela Judínyová. Skrúcaný už pred tromi rokmi sníval o priestrannej obývačke s kuchyňou, hosťovskej izbe a spálni, detských izbách a priestrannej terase s výhľadom na mesto. Nie je však typom, čo by sa dobrovoľne zafúľal od roboty. „Má tam človeka na supervíziu. Ale v montérkach som ho tam nevidela,“ uzavrela Erika, ktorá zatiaľ nevie odhadnúť, kedy začne všetko skladať do škatúľ.