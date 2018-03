Ondrej Kandráč je so Skrúcaným v dennom kontakte: Ako sú na tom ich manželky?

Drezúra a odopieranie. Aj také bolo detstvo husľového primáša a zabávača Ondreja Kandráča, ktorý vďaka hudbe precestoval celý svet. Do povedomia Slovákov sa však dostal najmä prostredníctvom jojkárskej relácie Všetko čo mám rád. So Skrúcaným vytvoril pred kamerami skvelú dvojku a stala sa z neho doslova šoubiznisová hviezda. Ako si spomína na prvé spoločné stretnutie so Števom a ako spolu vychádzajú ich manželky?