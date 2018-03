Herečka Milka Zimková o probléme, ktorý ju trápi dlhé roky: Zháňa milión eur!

Jej tajný scenár čaká na realizáciu!

Herečka Milka Zimková (66) žije už dlhé roky v ústraní a venuje sa monodrámam či písaniu. Výnimku urobila počas nedávnej šou Zem spieva, kde zahviezdila ako lokálpatriotka a podporila svoje krajanky z folklórneho súboru. Umelkyňa, ktorá pochádza z východného Slovenska, zviditeľnila svoj rodný Šariš v nezabudnuteľnej snímke Pásla kone na betóne. Novému Času prezradila, že v šuplíku má už dlhé roky tajný projekt a je sklamaná a smutná, že sa zatiaľ nenašiel nikto, kto by jej finančne pomohol.

Herečka Milka Zimková odštartovala kariéru raketovým tempom, keď v roku 1980 napísala svoju prvú knižku Pásla kone na betóne. Režisér Štefan Uher jej dielo z východoslovenského vidieka sfilmoval a Zimková v ňom stvárnila Johanu Ovšenu, ktorá vychováva svoju dcéru bez muža. Celú tragikomédiu vtedy vystihla veta: „Nemaš chlopa, nemaš pravdy.“ Zimková však teraz zápasí s problémom „nemaš peňeži, nemaš film“. Hoci pokračovanie tohto filmu rozhodne nemá v pláne, v hlave sa jej dlhé roky rodil nápad na nové dielo, tiež z východoslovenského regiónu. „Už dávno mám napísaný scenár, len, bohužiaľ, „peňeži nit“. Je to zo súčasnosti, tentoraz to nie je orientované na Šariš, ale na krásny Spiš. Asi pred siedmimi rokmi bol na to rozpočet približne milión eur, teraz by to bolo asi viac,“ posťažovala sa Novému Času herečka.

Počúva len výhovorky

Zimková podľa jej vlastných slov hľadala sponzorov po celej republike, no nepochodila. „Donátori sa zakaždým vyhovárajú, že podporujú hokejistov, inde futbalistov a tak ďalej. Niektorí sa ani neozvali, takže som zostala taká trošku skeptická a smutná. Mne je tak ľúto, že Američania si tu filmujú len tak „mirniks-dirniks“ a využívajú naše krásy. A my ten krásny Spiš, napríklad Spišskú Kapitulu, sme fakticky ešte okrem dokumentárnych filmov do našich filmov nijako nedostali. Tak som všetko situovala do tejto krajiny, len, bohužiaľ, zatiaľ sa mi to nepodarilo zrealizovať,“ povzdychla si umelkyňa, ktorá je stále tvorivo činná, no už dlho žije v ústraní. Výnimkou bola folklórna šou Zem spieva, kde vystupovala ako lokálpatriotka a predviedla sa aj v minulotýždňovom finále šou spolu so súborom Poľana Jarabina z milovaného rodného východu. No hoci by ho rada znovu zviditeľnila na filmovom plátne, hrozí, že scenár zostane v šuplíku pre tieto tri problémy: „peňeži, peňeži a peňeži“.