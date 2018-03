Lukáš Parízek o vyhostení ruských diplomatov: Ak by vyšetrovanie potvrdilo obvinenia, budeme zvažovať ďalšie kroky

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Lukáš Parízek (nom. SNS) nevylúčil, že ak to bude potrebné, Slovensko môže vyhostiť ruských diplomatov.

O krokoch rezortu diplomacie hovoril Parízek s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktorý si ho zavolal pre kauzu bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa otráveného v Británii. "Ak by vyšetrovanie potvrdilo obvinenia, ktoré boli vznesené, budeme zvažovať ďalšie kroky," odpovedal Parízek na otázky novinárov, či pri ďalších krokoch, ktoré spomína, je v hre vyhostenie diplomatov. Parízek prezidentovi vysvetľoval postup, ktorý v kauze zvolil rezort diplomacie. Slovensko jednoznačne odsúdilo útok chemickou bojovou látkou v Salisbury v Spojenom kráľovstve a ministerstvo zahraničia si predvolalo veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku.

Parízek sa s veľvyslancom Alexejom Fedotovom už stretol. "Vyzval som Ruskú federáciu na spoluprácu v objasňovaní incidentu, vo vyšetrovaní a v poskytnutí čo najviac relevantných informácií, aby bolo umožnené prípad vyšetriť. Pevne veríme, že sa nepotvrdia podozrenia, ktoré sú momentálne komunikované," uviedol. Veľvyslanca sa pýtal aj na to, prečo Rusko spomenulo v súvislosti s novičokom, čo je látka, ktorá mala byť použitá na otrávenie bývalého agenta Skripaľa a jeho dcéry Julije, aj Slovensko. "Rusko sa ospravedlnilo," povedal Parízek. Podľa vysvetlenia sa malo Slovensko spomenúť omylom.

Po incidente Spojené kráľovstvo vyhostilo ruských diplomatov, pridalo sa ďalších 16 členských krajín EÚ. Americký prezident Donald Trump v reakcii na prípad nariadil vyhostiť 60 ruských diplomatov a zatvoriť ruský konzulát v meste Seattle. Slovensko diplomatov nevyhostilo. Parízek nesúhlasí s názorom, že sa Slovensko nepridalo k spojencom. "Nepovedal by som, že sme sa nepridali. My solidaritu prejavujeme, so spojencami úzko komunikujeme, odsúdili sme daný incident, veríme v skoré vyšetrenie prípadu," doplnil.

S európskymi partnermi podľa Parízeka postupuje Slovensko koordinovane. "Komunikujeme. Ale je naše právo zaujať stanovisko k danej veci a zvoliť si adekvátne kroky. A za adekvátne kroky považujeme predvolanie veľvyslanca, čo sa stalo, a ďalšie kroky budeme zvažovať podľa toho, akým spôsobom bude vyšetrovanie prebiehať," zopakoval štátny tajomník. Nepovedal, či bol prezident Kiska spokojný s jeho vysvetlením a stanoviskom k prípadu. "Zaujímal sa o to, ako prebieha postup," doplnil Parízek, ktorý verí, že hlava štátu bola spokojná. Prezident sa po stretnutí nevyjadril.