Traktorista František vyhral spor s podnikateľmi: Prezradil, ako praktiky panujú u Diega Rodu

Triumf nad talianskymi boháčmi. Statočný traktorista František Rada (34) roky pracoval pre družstvo Agrokomplex patriace rodine Rodovcov. Zažil obrovský šok, keď ho odrazu Diego Roda vyhodil.

Dôvodom bola nehoda traktorov, ktorú však František nezavinil. Nedal sa zastrašiť a firmu zažaloval. Takmer po troch rokoch súd uznal, že ho vyhodili neprávom. Taliani majú Františkovi na mzde doplatiť vyše 6 500 eur. Nechcú sa s ním však vôbec baviť.

František Rada pracoval na družstve Agrokomplex patriacom rodine Rodovcov päť a pol roka. Zažil šok, keď ho v septembri 2015 vyhodili. „Kolega pri silážovaní do mňa nabúral a rozbil mi celý traktor. Pán Diego Roda chcel, aby som mu zaplatil škodu. Povedal som, že nezaplatím. Tak ma prepustil za hrubé porušenie pracovnej disciplíny,“ vraví Rada a pokračuje: „Bolo to pre mňa strašné, keď som zistil, že ma chce vyhodiť za niečo, čo som nespôsobil. Tá práca ma bavila, snažil som sa,“ vyratúva František.

Agrokomplex tak ešte na jeseň 2015 zažaloval pre neplatnosť výpovede. Súd mu dal za pravdu vo februári 2017 a o ďalší rok rozhodol, že mu Taliani majú vyplatiť náhradu mzdy vo výške 6 539 eur aj s úrokmi. „Chcel som sa s nimi dohodnúť v dobrom. Bol som sa vo firme pýtať, kedy mi vyplatia peniaze. Vraveli, že som sa mal prihlásiť do reštrukturalizácie. Lenže to som odmietol, lebo by som peniaze už nikdy nevidel,“ hovorí František, ktorý by najradšej ostal pracovať v poľnohospodárstve.

Na živo­­bytie si momentálne musí zarábať ako kamionista. „Keď súd rozhodol, že výpoveď je neplatná, tak som sa išiel pýtať naspäť do roboty. Z družstva ma vyháňali ako prašivého psa,“ spomína na krušné chvíle. Taliani s ním nekomunikujú. Diega Rodu však má František v čerstvej pamäti. „Hoci sú ako majiteľky jeho dcéry, bez jeho súhlasu sa na družstve nepohne ani lístok. Chodil sa tam previezť aj na Ferrari, provokovať ľudí, a nám meškali výplaty pravidelne,“ rozhorčuje sa František.

František bojuje ďalej

Aj keď rozsudok ešte nie je právoplatný, je rozhodnutý za svoje práva ďalej bojovať aj na Generálnej prokuratúre. „Keď nevie podnikať, nech to zabalí, odíde z tejto krajiny a dá šancu niekomu druhému!“ odkazuje Rodovi. Nový Čas sa pokúšal spojiť aj s Rodovcami a ich právnikom Radovanom Muzikom. „Ja sa nebudem k ničomu vyjadrovať, nie som povinný sa vyjadrovať k týmto veciam,“ povedal právnik Muzika. Sám Roda položil telefón.