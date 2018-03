34 dní po poprave Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27): Polícia zachytila stopu vraha!

Od vraždy prešlo 34 dní a polícia zatiaľ neodhalila páchateľa. Prokurátor špeciálnej prokratúry, ktorá dozoruje vyšetrovanie popravy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27), sa rozhodol prehovoriť.

Opísal, ako prípad vyšetrujú a oficálne potvrdil, že dvojicu zavraždili ešte v stredu 21. februára, a nie v piatok, ako to konštatoval privolaný lékar. Pochybili policajti hneď na začiatku vyšetrovania zločinu?

Prokurátor sa rozhodol vystúpiť po tom, ako vyšli na svetlo sveta nejasnosti okolo vraždy. Vystúpil pod podmienkou, že médiá nezverejnia jeho meno ani tvár. „K vražde došlo 21. februára 2018. Bol ustálený predpokladaný čas vraždy v rozpätí zhruba 5 minút. Bol zadokumentovaný pohyb pravdepodobného páchateľa a zistili sa ďalšie skutočnosti, ktoré nemôžeme teraz prezentovať, lebo by to mohlo negatívne ovplyvniť vyšetrovanie a dokazovanie pred súdom,“ oznámil. Práve stanovenie času smrti a kompetentnosť lekára sa stali terčom kritiky. Telá našli v nedeľu 25. februára a privolaný lekár konštatoval úmrtie na 23. februára, o čom svedčí aj to, že tak to zverejnili u úmrtných listoch Kuciaka.

No dvojica sa odmlčala už v stredu 21. februára večer. „Pokiaľ ide o prítomnosť lekára, ktorého odbornosť bola spochybňovaná, je nutné poukázať na fakt, že žiadny právny predpis nezaväzuje znalcov z Ústavu súdneho lekárstva, ani iných znalcov byť 24 hodín denne a sedem dní v týždni k dispozícii policajnému zboru,“ povedal s tým, že pre nich je smerodajné, že pitvu tiel vykonali už znalci. Ale aj tak nechal vec preveriť, či nedošlo k pochybeniu.

Prokurátor tiež potvrdil, že dvojicu zastrelili zbraňou kalibru 9 mm. Martinu spredu do hlavy, Jána dvoma ranami do srdca. Tiež priznal, že majú zadokumentovaný pohyb pravdepodobného páchateľa a pravdepodobne aj jeho identikit. Ten sa rozhodli zatiaľ nezverejniť. „Na mieste činu sa našli dve nábojnice a taktiež nevystrelené náboje. Neboli zistené stopy zápasu a s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo nič odcudzené. Tieto okolnosti nasvedčujú tomu, že išlo o vraźdu na objednávku. Vyšetrovatelia od počiatku začali preverovať všetky do úvahy prichádzajúce verzie. Všetkým verziám sa dáva rovnaká vážnosť,“ doplnil prokurátor s tým, že vraždu vyšetruje jeden z najväčších vytvorených policajných tímov. „Bol zriadený vyšetrovací tím, v ktorom je 10 vyšetrovateľov, viac ako 50 pracovníkov operatívy, bola vytvorená analytická skupina pozostávajúca zo šiestich analytikov,“ povedal.

Tiež spomenul, že na odmenu milión eur premiéra Roberta Fica (53) zareagovalo niekoľko desiatok ľudí. „Nie všetky boli seriózne, ale všetky sa preverujú s rovnakou pozornosťou,“ dodal prokurátor s tým, že bližšie informácie nateraz nemôže zverejniť. Mama zavraždenej Martiny Zlatica Kušnírová je z výsledkov sklamaná. „Nič nové sa nik nedozvedel. Vidia, že to stále neutícha, tak musia niečo povedať,“ povedala.

Bolo to zanedbané

Jozef Vachálek, exkriminalista: Bolo to zanedbané

Jozef Vachalek, bývalý kriminalista



Každá zavádzajúca informácia má vplyv na priebeh vyšetrovania. Čas úmrtia je najdôležitejší, aby sa vedeli stanoviť vyšetrovacie verzie, ako aj postup vyšetrovateľov. Keby tam bol klasický súdny lekár, ktorý na miesto činu vraždy patrí, vedel by sa rýchlejšie vyjadriť k času úmrtia. Neviem, kedy bola robená súdna pitva. Z toho sa dá posúdiť postoj páchateľa a obetí, v akej polohe boli zastrelení. Sú to informácie, ktoré vyšetrovatelia potrebujú, aby vedeli určiť smer vyšetrovania, Vytypovať páchateľov. Najdôležitejšie, čo môže byť pri pátraní po horúcej stope. Z profesionálneho hľadiska to bolo zanedbané.

Čo prezradil prokurátor?

⇒ dvojicu zastrelili zbraňou kalibru 9 mm, Martinu zastrelili spredu, Ján Kuciak dostal dve rany do srdca

⇒ z miesta činu nič nezmizlo, išlo o objednávku

⇒ na prípade pracuje 10 vyšetrovateľov, 50 operatívcov a zahraniční analytici

⇒ vypočuli takmer 200 ľudí, polícia má zrejme k dispozícii identikit

⇒ na Ficiov milión eur na stole zareagovali desiatky ľudí

NEJASNOSTI VO VYŠETROVANÍ: