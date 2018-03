Česká novinárka, ktorá spolupracovala s Kuciakom († 27): Ján zomrel skôr, ako to začalo byť nebezpečné

Aby pamiatka na zavraždeného novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho priateľku Martinu († 27) nezostala len pamiatkou, treba dokončiť začaté kauzy. Mesiac po jeho vražde to povedala česká investigatívna novinárka Pavla Holcová, ktorá s Kuciakom spolupracovala na jeho poslednom článku.

V rozhovore pre ČT24 opísala, čo sa v jej živote po vražde kolegu zmenilo. Prezradila, že je stále pod policajnou ochranou, aj naďalej sa ukrýva a pre bezpečnosť musela zmeniť aj výzor.

Pavla Holcová priznala, že sa jej život po smrti slovenského kolegu Kuciaka († 27) otočil hore nohami. „Požiadali ma, aby som zmenila výzor a nebola na prvý pohľad poznateľná,“ hovorí novinárka, ktorá svoju tvár neukázala ani televíznym divákom. Holcová tiež priznáva, že sa zmenilo aj jej vnímanie strachu. „Prestala som sa spoliehať na to, že to dokážem dobre odhadnúť, pretože my sme sa v rámci tej kauzy podľa môjho pôvodného úsudku ešte ani zďaleka nedostali do fázy, v ktorej by sme oslovovali ľudí, ktorá je medzi novinármi považovaná za tú najnebezpečnejšiu,“ myslí si Holcová, ktorá je členkou 2 medzinárodných tímov pokračujúcich v práci na kauzách, ktoré s Kuciakom otvorili.

„Pre mňa je to stále relatívne živý človek, hoci to už tak nie je. Ale to, ako sme spolu pracovali a vymieňali si správy, to, čo sme našli, to nadšenie alebo tú frustráciu - tak zrazu sa o to nemám s kým podeliť,“ dodala. Hoci je sama pod policajnou ochranou, myslí si, že bezpečnosť novinárov môže zvýšiť najmä zdieľanie informácií medzi kolegami.