Nespokojná herečka Garajová Schrameková: S jednou vecou si nevie dať rady

Túži po novej výzve! Herečka Lujza Garajová Schrameková (34) je známa ako mamička v seriáli Naši, ktorý vtipnými situáciami baví divákov po celom Slovensku.

Brunetka, ktorá je v humorných scénkach ako doma a dokonca vystupuje aj ako stand-up komička, by však rada vyskúšala aj niečo iné. V akej úlohe by sa Lujza rada videla?

Lujza Garajová Schrameková sa v seriáli Naši cíti ako ryba vo vode. Dôkazom toho je cena pre najlepšiu herečku roka, ktorú nedávno získala. Aj v súkromí je Lujza hrdou mamou syna Viktora a dcéry Grétky. Herečka, ktorá je známa svojím zmyslom pre humor a vystupuje aj ako komička v stand-upoch, by však rada nazrela aj no iného žánru. „Seriál Tajné životy ma vždy rozplače. A niekedy by som si možno zahrala aj niečo takéto,“ prezradila Novému Času brunetka.



Tá sa do povedomia divákov dostala v seriáli Divoké kone. Potom prišla úloha v Našich a tvorcovia si zrejme Lujzu uložili do šuflíka s ostatnými komediálnymi umelcami. „Už som zaškatuľkovaná ako komička - a tak to asi ostane,“ uzavrela.