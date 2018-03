Ako vyhral Sagan klasiku Gent - Wevelgem? Ťahák, taktika a skvelí robotníci!

Tentoraz im to vyšlo dokonale. V cyklistickom tíme BORA-hansgrohe boli trocha rozčarovaní, že Petrovi Saganovi (28) počas celého marca chýbal v jarných klasikách vždy len kúsok k víťazstvu.

V pretekoch Gent - Wevelgem však skupine pod vedením slovenského športového riaditeľa Jána Valacha vyšlo všetko dokonale. A on vysvetľuje prečo.

Na prvý pohľad nevyzerá taktika, s ktorou išiel nemecký tím do tradičných pretekov v Belgicku, vôbec komplikovane. Cieľom bolo „iba“ byť v správnom čase na správnom mieste. Lenže to sa netýkalo len Petra Sagana, ale aj jeho ďalších šiestich kolegov. Ich úlohou bolo chrániť svojho lídra v kľúčových úsekoch 250 km trate a dostať ho pred cieľom do takej pozície, aby mohol bojovať o víťazstvo. Podľa športového riaditeľa tímu Jána Valacha to vyšlo ukážkovo. „To Petrovo víťazstvo je výsledkom výnimočného úsilia každého jedného jazdca od štartu až do cieľa,“ povedal Ján Valach.

„Rüdiger Selig a Andreas Schillinger tvrdo odtiahli čelo pelotónu v prvých 50 kilometroch. Tak sme chceli kontrolovať preteky, aby sme zabránili nejakému úniku niektorého zo silných tímov. Na štarte bolo minimálne 5-6 šprintérskych tímov, tak sme museli dávať veľký pozor na akýkoľvek pohyb v pelotóne. Takže potom bolo našou taktikou zostať pohromade, pokým sa len bude dať, aby sme chránili Petra pred pádmi. V tomto smere odviedli fantastickú prácu Juraj Sagan, Maciej Bodnar a Daniel Oss. V posledných 50 kilometroch zohral kľúčovú úlohu Marcus Burghardt, ktorý pomáhal Petrovi útočiť, ale kontroloval aj protiútoky súperov a sťahoval náznaky únikov. Vydržal s ním aj záverečné stúpanie na Kemmelberg a urobil mu perfektne načasovanú pozíciu pre záverečný špurt,“ opísal Valach „pracovnú náplň“ svojej partie v pretekoch Gent - Wevelgem.

Vždy pri lídrovi

Juraj Sagan v drese majstra Slovenska a Marcus Burghardt v tričku majstra Nemecka si vyše 250 km poctivo odrobili. Burghardt prezradil aj to, čo v záverečných kilometroch takto dôverne hovoril Petrovi Saganovi: „Všimol som si, že Peter príliš veľa pracuje na čele skupiny, tak som mu hovoril, že ja to urobím, nech sa šetrí na šprint.“

Itinerár na riadidlách

Na väčšinu klasík i etáp si cyklisti robia itinerár, ako pretekári rely, niečo ako „ťahák“. Na riadidlá si lepia kľúčové časti trate, aby podľa tachometra vedeli, na ktorom kilometri ich čaká občerstvenie, stúpanie, úsek s dlaždicami, prípadne iná komplikácia na trati.