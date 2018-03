Sninčania sa poskladali na nové cétečko: Keď im starý prístroj doslúžil, nemali na výber

Nemocnicu si nedajú. Lekári Nemocnice Snina ostali šokovaní, keď nedostali dotáciu na nové cétečko. Ľudia to však nenechali tak. Kým inde sa nakupovalo predražené CT, oni na nový prístroj prispeli z vlastných vreciek.

Zrušenie pôrodnice

Mesto, okolité obce i obyvatelia dokázali dať dohromady až 532 500 €. Radosť však netrvala dlho. Zistili, že rezort zdravotníctva chystá zrušenie pôrodnice. Podľa primára to môže kvôli vzdialenostiam znamenať ohrozenie života.Sninskej nemocnici vypovedal službu starý prístroj.Ročne urobíme cez 3 000 CT vyšetrení. Potrebovali sme nutne zabezpečiť nové. Sme veľmi radi, že sa nám to nakoniec podarilo,“ teší sa námestník a primár Norbert Orinín.Sninčania opakovane žiadali ministerstvo o financie na drahý prístroj. Bezvýsledne.Z mesta sme vyčlenili 350 000 €. Oslovovali sme starostov a mnoho ďalších ľudí.na vysúťažené CT,“ má radosť aj primátor Štefan Milovčík. Nové cétečko už začalo slúžiť pacientom. „Čas vyšetrenia sa znížil na polovicu. Je z hľadiska dávky žiarenia šetrnejšie a skrátia sa čakacie doby. Diagnostika je oveľa presnejšia,“ hovorí rádiologička Martina Jevčičová.

Nadšenie prekazila správa o plánovanom rušení pôrodnice. „Zaskočilo ma to. Vybrala som si túto pôrodnicu, som veľmi spokojná s prístupom aj so starostlivosťou. Mala som možnosť rodiť inde, ale nerozmýšľala som o tom,“ prezradila čerstvá mamina Lenka Gajdošová (27) z Belej nad Cirochou, ktorá na svet priviedla malú Ninku.

Zhrozený ostal i primár gynekologicko–pôrodníckeho oddelenia. „Podľa kategorizačnej komisie by mali byť zachované iba pôrodnice s vyše 500 pôrodmi ročne. My máme každý rok asi 300 pôrodov. Ich počet však nemôže byť určujúci. Do ďalšej najbližšej pôrodnice v Humennom môže byť aj 70 km. Mohlo by to znamenať ohrozenie rodičky aj dieťaťa!“ varuje primár František Pavlovčin s tým, že k nim kvôli odborníkom prichádzajú aj rodičky z iných regiónov.



Primátor i vedenie nemocnice sa znova obracajú na novú ministerku. „Verím, že na ministerstve prehodnotia tie počty. Nemocnica v Snine je potrebná so všetkými oddeleniami. Odkedy je mestská, snažíme sa o ňu starať a nakupovať prístrojovú techniku. Robíme dobrú vec pre budúcnosť regiónu. Snažíme sa, aby na východe aj niečo predsa bolo, a nie nič, ako to odznelo pred pár dňami!“ hovorí primátor Milovčík. Ministerstvo zdravotníctva sa do uzávierky k problému nevyjadrilo.