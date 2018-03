Pochod študentov sa vyostril: Dav sa presunul pred budovu parlamentu a hlasno skandoval

Vysokoškoláci zorganizovali pochod na pamiatku Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27).

Štafetu piatkových protestov prevzali vysokoškoláci. Inicitíva Za Slušné Slovensko protest na Námestí SNP v Bratislave zrušila. No študenti sa namiesto toho rozhodli zorganizovať pochod na pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Niekoľko tisíc študentov a sympatizantov sa vybralo spred budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí. Dav sa postupne presunul na Námestie SNP, kde prítomní zapálili sviečky na pamiatku zavraždenej dvojice.

Podľa odhadov sa pochodu zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí. Na pódiu na námestí vystúpil mladý študent Tomáš Lauko. "My študenti sme sa rozhodli zapojiť do spoločenského diania v našej krajine. Chceme sa postaviť za zmeny na Slovensku. Nezabúdajme, že sme všetci zodpovední za našu krajinu a za to, ako sa bude v nej žiť. Nepríde nikto iný, kto bude za nás meniť veci k lepšiemu, "povedal za organizátorov z pódia Lauko.



Kým sprievod i krátke zhromaždenie prebehli okrem vystúpenia Lauka a potlesku prítomných v tichosti, v jeho závere demonštranti kričali "Voľby, voľby". Študenti zapálili sviečky na pamiatku zastrelenej dvojice. Dav sa potom presunul pred parlament, kde začali hlasno skandovať a štrngať kľúčmi. Ľudia žiadali odchod policajné prezidenta Tibora Gašpara. Ľudia sa napokon rozišli po 18. hodine večer.