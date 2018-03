Mladíkovi († 24) v kine počas premietania spadol mobil: Stačil jeden zlý pohyb, teraz je mŕtvy!

Ateeq Raqif (24) mal v živote všetko, čo si mohol priať - milujúcu manželku a nádhernú dvojročnú dcérku. Pri nešťastnej náhode však prišiel o život.

Osudnou sa mu stala návšteva kina, v ktorom mu počas premietania spadol mobil medzi sedadlá. Keď sa po skončení filmu zohol, aby sa pokúsil rukou dočiahnuť spadnutý mobil, automatické pohyblivé sedadlo mu zovrelo hlavu. Ateeq náhle spanikáril a po krátkej chvíli pred očami svojej manželky upadol do bezvedomia, z ktorého sa, bohužiaľ, už neprebral.

Tragická udalosť sa odohrala v britskom meste Birmingham v kine Vue, ktoré okrem bežných sedadiel ponúka aj VIP zónu s vlastným barom a elektronickými sedačkami, ktoré majú nastaviteľné operadlá a časť na nohy. Práve tá sa začala po skončení filmu automaticky sklápať a Ateeqovi, načahujúcemu sa po svoj mobil, zovrela hlavu, čo spôsobilo, že dostal srdcový záchvat. Privolanej záchranke sa podarilo naštartovať mu srdce a previezť ho do najbližšiej nemocnice, kde po týždni umrel.

Pre britský denník Dailymail sa vyjadrili Ateeqovi najbližší príbuzní, ktorí stratili brata, manžela a otca v jednej osobe. "Celá rodina smúti a zároveň sme šokovaní. Sestre puklo srdce. Nezostáva nám nič iné, než modliť sa a zmieriť sa s faktom, že nám ho už nikto nevráti," vyhlásila jeho švagriná Fatima Arzo.

Zamestnanec bezpečnostnej služby, ktorý sa ponáhľal na pomoc hneď, ako začul paniku a krik v služobnej vysielačke, sa vyjadril takto: "Vbehol som do sály a uvidel som zamestnancov kina ako sa zúfalo snažia zachrániť muža ležiaceho na zemi. Jeho hlava bola zaseknutá pod sedadlom a vyzeralo to naozaj vážne. Zaseknutý muž sa zmietal a panikáril, ale po chvíli proste odpadol a nehýbal sa. Vystrašená manželka kričala jeho meno a snažila sa ho vytiahnúť. Bolo to naozaj strašné." Dodáva, že trvalo 10 minút, kým sa im muža konečne podarilo vytiahnúť zpod sedadla a začali s resustitáciou. Následne dorazila záchranná služba a podarilo sa im muža oživiť. O týždeň na to však v nemocnici zomrel.

Hovorkyňa spoločnosti Vue Cinemas potvrdila pre Dailymail, že k tragickej udalosti v priestoroch ich kina naozaj došlo a dodala, že v súčasnosti prebieha vyšetrovanie.