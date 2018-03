Ruský kulturista túžil mať svaly ako Pepek námorník: Neskutočné, čo si vpichol do tela!

Ruský kulturista čelí vážnym zdravotným problémom po tom, ako sa pokúsil prekonať kulturistické rekordy s použitím syntholu. Pod týmto názvom sa skrýva bežný pózovací olej, ktorý kulturisti používajú k úprave pokožky pred súťažou.

Rýchlo rastúca hviezda ruského internetu Kiril Tereshin (21) sa po vzore niektorých odvážlivcov hazardujúcich s vlastným zdravím rozhodol vpichnúť si injekciou synthol priamo do svalu. Docielil tak efekt nafúknutých bicepsov pripomínajúcich Pepka námorníka, známej postavičky z rovnomenného animovaného seriálu. Svoje nafúknuté svaly následne predvádzal na internete, kde zožal okamžitý úspech.

, o čom informoval svojích fanúšikov cez sociálnu sieť. "Toto je koniec. Zabudnite na mňa. Dva dni nie som schopný vyjsť z postele. Nevládzem ani vstať, odkedy som začal makať na ramenách. Jediné, čo mi ostáva, je ležať a modliť sa k Bohu," napísal svojim odoberateľom na sociálnej sieti a dodal, že mu

Podľa denníka the Sun sa Tereshin pokúsil vpichnúť si synthol aj do ramena a to spôsobilo obrannú rekaciu tela. Lekári varujú, že vpichovanie syntholu môže viesť k sérií závažných zdravotných problémov. Okrem iného napríklad k embólii pľúc, svalovým kŕčom alebo vredom.