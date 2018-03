Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková vypadla na turnaji WTA v Miami v 2. kole.

Vo štvrtkovom dueli ako sedemnásta nasadená prehrala s Rumunkou Monicou Niculescuovou v dvoch setoch 3:6 a 3:6. Rybárikovej vôbec nevyšiel vstup do zápasu, v prvom sete prehrávala už 1:5 a manko nedokázala zmazať. Druhé dejstvo bolo vyrovnané až do stavu 3:3, potom Niculescuová získala tri hry za sebou a postúpila do tretieho kola.