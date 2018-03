Pellegrinimu vypadla zo saka podozrivá vecička: Pán premiér, čo to máte? Hovorca reaguje!

Čo mu to vypadlo zo saka?! Nový slovenský premiér Peter Pellegrini (42) sa len dnes zhostil kresla na Úrade vlády SR a už musí vysvetľovať chúlostivé zábery.

Počas pondelkovej tlačovej konferencie Pellegriniho s jeho koaličným partnerom Bélom Bugárom (59), vypadol novému premiérovi zo saka podozrivý predmet. Pellegrini si najskôr z vrecka vyťahoval len mobilný telefón, no spolu s ním na stôl nechcene padlo aj podozrivý predmet. Zatiaľ čo Bugár na zlomok sekundy stuhol a následne si ústa len zakrýval rukou, Pellegrini dokončil rozhovor so svojim hovorcom Dorčákom. A Slováci sa na sociálnych sieťach okamžite začali pýtať, čo mu to vypadlo z vrecka...

"Pánovi Pellegrinimu vypadlo z vrecka špáratko v papierovom obale. Drogy sú absolútny nezmysel," povedal hovorca Pellegriniho Martin Dorčák.