Žena prežila ťažký pôrod, nakoniec sa však musela smiať: Sledujte, čo spravilo jej bábätko!

Takýto pohľad by chcela zažiť každá jedna mama.

Novorodený syn Angel Taylor, menom Sullivan, vyčaril šťastnej mame úsmev už hneď po pôrode. 33-ročná matka troch detí z amerického Bremertonu mala malého Sullivana porodiť v polovici marca. Po bežnej kontrole však doktori zistili, že by bolo lepšie, ak by Angel porodila o týždeň skôr.

Aj keď nemala žiadne kontrakcie a bol to ťažký pôrod, Sullivan sa narodil už 8. marca. "Bol to veľmi emocionálny proces. Ten pôrod bol taký dlhý a ťažký," opisuje chvíle pôrodu Angel, ktorú cituje people.com. Malý Sullivan v maternici dokonca na chvíľu aj uviazol. To však v konečnom dôsledku Angel nevadilo, všetko sa zmenilo, keď uvidela, čo urobil hneď po pôrode.

Chlapček roztiahol ruky a nohy ako keby sa chcel ponaťahovať. "Bolo to zábavné. V bruchu bol skrčený, po pôrode sa mohol konečne povystierať. Smiala som sa, bola som najšťastnejšia žena. Sullivan je to najsladšie a najpokojnejšie dieťa," hovorí Angel na záver.