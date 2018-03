Hrbatého názor na Kližana: Rázne slová slovenského kapitána!

Nový kapitán slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý si pochvaľuje trojmesačnú trénerskú spoluprácu s Martinom Kližanom.

O jej prípadnom predĺžení sa rozhodne po dueli 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny s Bosnou a Hercegovinou, ktorý je na programe 6.-7. apríla na antuke v bratislavskom NTC. "Zatiaľ sme to neriešili, lebo ešte je pred nami Davis Cup. Uvidíme, či Martin bude chcieť pokračovať, alebo či s niečím príde. Pokiaľ ide o hodnotenie našej doterajšej spolupráce, na Kližka nemôžem povedať jedno krivé slovo. Nemám voči nemu žiadnu výhradu. Vždy urobil to, na čom sme sa dohodli, alebo čo bolo treba odtrénovať. Keď bolo treba spraviť niečo navyše, akceptoval to bez nejakých rečí a odzrkadlilo sa to aj na jeho výsledkoch. Vyhral challenger v Indian Wells, má to veľmi dobre rozbehnuté. Do začiatku Roland Garros by mohol byť v elitnej svetovej stovke," povedal pre TASR Hrbatý.

Aj Kližan hodnotí spoluprácu veľmi pozitívne. "Zatiaľ je to výborné. Urobili sme veľkú spoločnú prípravu, bolo to veľmi intenzívne. Našťastie sa to ukázalo aj na turnajoch. Priznám sa, že takýto pozitívny vstup do sezóny som nečakal. Nepočítal som s tým, že to pôjde rapídne hore. Teraz ideme na antuku. Dúfam, že moja forma bude ešte gradovať," uviedol momentálne 140. hráč svetového rebríčka ATP.