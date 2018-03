Moderátorka Adela Vinczeová po kritike jej slov v živom vysielaní: Čo si myslím o protestoch!

Vysvetľuje svoj postoj! Moderátorka Adela Vinczeová (37) vyvolala svojím vystúpením v televíznom vysielaní kontroverzné reakcie.

Blondínka vyzvala obyvateľov, aby v čase, keď námestia plnia nabrúsení ľudia, ktorí žiadajú slušné Slovensko, prestali v sebe živiť hnev a mali viac nadhľadu. Kritici sa okamžite pustili do Adely s tým, že od osobnosti jej formátu by čakali jasnejšie odsúdenie spoločenskej a politickej krízy, ktorá vypukla po vražde novinára a jeho snúbenice. Vinczeová však svoje slová obhajuje!

Na Vinczeovú sa zniesla zo strany niektorých divákov vlna kritiky. Rozbuškou boli jej slová v živom vysielaní. „Viem, že sú pohnuté časy, ale dnešný večer je dôkazom toho, že sa dá kumulovať dobrá energia, bolo tu veľa prajnosti, humoru, potlesku, radosti, smiechu a necítila som žiadny hnev,“ opísala atmosféru v divadle, kde sa spoločenské podujatie konalo. Adela do príhovoru pridala svoj postreh na situáciu na Slovensku, ktorej po úkladnej vražde novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) dominujú najväčšie protesty po páde komunizmu v roku 1989. Ľud má v zuboch korupciu, politikov spájaných s mafiou a žiada vyšetriť smrť nevinných obetí.

Nie som ľahostajná

Vinczeovej sa zapálené vášne nepozdávajú. „Myslím, že čím menej hnevu budeme mať, tým viac budeme mať nadhľadu, skôr uvidíme pravdu a tým skôr to bude lepšie. Kultivujme v sebe ten nehnev a skôr nejaké pochopenie a potom si možno zaslúžime aj lepšie rozdané karty v tejto krajine. Držím nám palce,“ vyhlásila Adela, ktorej slová boli pre jej kritikov príliš diplomatické a čakali od nej jasnejšiu myšlienku, nie frázy. To moderátorka odmieta. „Nehnevať sa neznamená súhlasiť s režimom a zároveň to neznamená ani moju ľahostajnosť. Mám dojem, že platí heslo, kto sa nehnevá, je proti nám,“ vysvetlila svoj postoj Adela s varovaním, že nazlostený človek je manipulovateľnejší. „Človek by v hneve nemal konať, stráca úsudok a vôbec som nenarážala na pokojných ľudí na námestiach. Nenávisť ku konkrétnym ľuďom je nebezpečná aj pri tom najsprávnejšom názore. Hnev a nenávisť plodia len to isté. Desí ma, že musím tento môj postoj obhajovať,“ dodala s tým, že žiť v hneve je slobodná voľba. „Ako je moja voľba v hneve nežiť. Či už ani túto slobodu nemám?“ pýta sa.

Viktora nespomenula

Adela zaujala aj tým, že v jej prejave nepadlo meno jej manžela. „Pozdravujem domov, aktuálne aj do Šale (mesto, kde bývajú jej svokrovci, pozn. red.),“ zaznelo z pódia. „Že som nespomenula Viktora? Neďakovala som Bohu, ani mame, otcovi. Neviem, či sú na toto nejaké predpisy, ale zisťujem, že je to asi povinná jazda. Rovnako, ako sa vyjadrovať k politike,“ háji sa hviezda, ktorú dokrútka, narážajúca na jej príliš častý výskyt pred kamerou, nevykoľajila. „Vyskakovanie z chladničky? Toto počúvam pätnásť rokov. Kto ma má rád, nerieši, že som raz do týždňa v Chart Show. Kto ma nemá rád, ten bude tvrdiť, že vyskakujem z chladničky, aj keď budem robiť raz do mesiaca rybársku revue,“ odkázala Vinczeová.