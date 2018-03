Bacuľka sa vydala za brutálne sexi chlapa: Zverejnila ich fotku na internete, stalo sa niečo strašné!

Bacuľka Jenna Kutcher (29) sa vydala za sexi trénera Drewa Kutchera a prehovorila o tom, aké šialené správy a reakcie od ľudí na internete dostávala.

Keď si raz na sociálnej sieti prečítala správu od náhodného človeka, prišlo jej zle. "Nechápem, ako sa ti podarilo zbaliť takého krásneho chlapa."

Jenna hovorí o tom, ako jej vzťah s "Mr. 6-pack", ako jej manžela vďaka dokonale vyformovanej postave a "pekáču buchiet" na bruchu prezývajú, ovplyvnil to, ako vníma svoje telo, píše portál News. "Prečo by som ho mala mať ja? Veď som bacuľka. Hlavou sa mi dookola preháňalo to, že nie som dostatočne štíhla na to, aby som bola s takým krásnym chlapom, ešte k tomu trénerom," hovorí.

Práve Drew je však dôvodom, vďaka ktorému sa vyrovnala sama so sebou a je šťastnejšia ako kedykoľvek predtým. "Vďaka nemu som sebaistá. Viem, že ma miluje takú, aká som, som viac ako len moje telo, aj on, a vy všetci tiež!" zverejnila Jenna na sociálnej sieti a vyslúžila si obdivné komentáre, v ktorých jej ľudia ďakovali a tešili sa, že im pomohla prekonať komplexy.