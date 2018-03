Evelyn radikálne zmenila imidž: Zabudnite na túto fotku, teraz je z nej úplne iná žena!

Trend ofiniek má v slovenskom šoubiznise čoraz viac fanúšičiek! Po moderátorke Diane Hágerovej (28) sa pre nový zostrih rozhodla aj obľúbená komička.

Úplne iný človek! Presne to napadne každému, kto v blonďavej bacuľke so sexi kečkou spozná Evu "Evelyn" Kramerovú. Tá sa v týchto dňoch rozhodla pre do očí bijúcu zmenu a, súdiac podľa reakcií na sociálnej sieti, trafila do čierneho!

"Krása, tento účes ti moc sekne," okomentovala Evinu fotku ešte z kaderníctva jedna z fanúšičiek. Ani ďalšie reakcie nie sú o nič horšie. Slová ako "wau, super, mega, paráda" musia Evelyn hriať pri srdci.