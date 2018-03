Mladý Bratislavčan s nožom bránil chorú matku pred opitým otcom: Prísny trest vyvolal rozruch aj v Amerike

Mladý Bratislavčan v osudný večer pred dvanástimi rokmi s nožom v ruke trikrát bodol do chrbta svojho otca, ktorý opitý zaútočil na svoju chorú manželku, mladíkovu matku. Po odsúdení z pokusu o vraždu mladík išiel do väzenia. Na koľko rokov ho súd poslal za mreže a koľko si odsedel?

Mladík z bratislavskej Devínskej Novej Vsi sa dostal do vyšetrovacej väzby pred dvanástimi rokmi po obvinení z pokusu o vraždu svojho otca. Čo sa v byte v panelovom obytnom dome stalo? V tom čase 49-ročný muž sa vrátil domov opitý. V izbe chcel, aby ho manželka vyzliekla a uložila do postele. Žena, o štyri roky mladšia od svojho manžela, odmietla opitého muža vyzliekať. Vtedy ju manžel udrel do hlavy blízko miesta, kde ju operovali. Ich syn, ktorý si v kuchyni pripravoval čaj, bránil matku pred útokom opilca. Schytil nôž a trikrát pichol otca do chrbta, Odrazu bolo v byte plno krvi, zraneného muža previezli záchranári do nemocnice. V krvi mu namerali takmer tri promile alkoholu. V nemocnici si ani na druhý deň poriadne nevedel spomenúť, čo sa s ním dialo.

Počas vyšetrovania otec pochopil, že útok na syna podnietil on. "Za všetko čo som spôsobil, sa ospravedlňujem," povedal v súdnej sieni. Trestný senát bol neoblomný - mladíka poslal do väzenia na 8 rokov! Mladíkovi, ktorý bránil svoju matku, priťažilo, že otca bodol trkrát. Nad trvrdým trestom sa pozastavovali mnohí čitatelia. Prípad vyvolal rozruch aj za morom. Mladík dostal do väzenia povzbudzujúci list až z Ameriky.

Po 21 mesiacoch, ktoré mladý Bratislavčan strávil vo väzení, prezident mladíkovi udelil milosť. Je to jeden z mála prípadov v ktorom hlava štátu udelila milosť za pokus o vraždu. Pre úplnosť dodajme, že rodičia mladíka sa rozviedli a už dospelý mladý muž sa vrátil žiť k matke.